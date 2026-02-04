Super Bowl 2026: tráilers de 'The Mandalorian and Grogu', 'Toy Story 5' y 'Scream 7' entre los más esperados durante el juego

Desde el debut del Mandaloriano y Grogu en cines hasta un primer vistazo a la nueva película de los Minions, el Super Bowl promete adelantos de algunas de las películas más esperadas de 2026.

Este domingo se disputará el Super Bowl 2026 y, además de la emoción deportiva, los fanáticos del cine estarán atentos a la pantalla. Desde hace varios años, el evento se ha consolidado como una vitrina clave para el lanzamiento de tráilers y campañas promocionales de las películas más importantes del año, y esta vez la lista de estrenos es particularmente ambiciosa.

En la edición pasada, títulos como Jurassic World: Renace y *Thunderbolts acapararon la atención de la audiencia. Según reportes de medios especializados, los grandes estudios —entre ellos Disney, Universal y Paramount— volverán a apostar fuerte con avances exclusivos de sus próximos estrenos durante el evento deportivo, que se realizará este domingo 8 de febrero.

¿Qué tráilers podemos esperar en el Super Bowl 2026? A continuación, te lo contamos…

The Mandalorian & Grogu

De acuerdo con Variety, Disney planea emitir un nuevo tráiler de The Mandalorian & Grogu, la primera película de Star Wars pensada para cines desde El ascenso de Skywalker (2019). Su estreno está programado para el 21 de mayo de 2026.

La película marca el regreso de Pedro Pascal como Din Djarin, el Mandaloriano, ahora acompañado de Grogu en la pantalla grande, junto a Sigourney Weaver. El primer adelanto oficial se lanzó en septiembre de 2025 y, desde entonces, no ha habido novedades.

Pedro Pascal regresa como Din Djarin, el Mandaloriano, en la nueva película 'The Mandalorian and Grogu' (2026).Fuente: Lucasfilm

Toy Story 5 y lo nuevo de Pixar

Para The Hollywood Reporter, Toy Story 5 es otro de los títulos con altas probabilidades de aparecer durante el Super Bowl. La nueva película de la querida saga llegará a Latinoamérica el 18 de junio, siete años después de la entrega anterior.

En la misma línea, Deadline señala que Pixar también podría mostrar un avance de Hoppers, su nueva apuesta animada, cuyo estreno está previsto para el 5 de marzo.

Woody y Buzz son amenazados por una tablet en el primer avance de 'Toy Story 5' (2026).Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

Super Mario Galaxy: La película y Minions 3

Universal Pictures también tendría un rol protagónico. Según Variety, el estudio planea emitir avances de Disclosure Day (14 de mayo), el thriller de invasión alienígena dirigido por Steven Spielberg, además de Super Mario Galaxy: La película (2 de abril) y Minions 3 (2 de julio).

‘Super Mario Galaxy: la película’ (2026) marca el regreso de Chris Pratt y Anya Taylor-Joy como las voces de Mario y la princesa Peach, respectivamente.Fuente: Illumination

Scream 7

Paramount, recientemente adquirida por Skydance, presentaría durante el partido el tráiler de Scream 7, según The Hollywood Reporter. La nueva entrega de la icónica saga de terror se estrenará el 26 de febrero y marcará un hito: será la primera película de la franquicia en proyectarse en salas IMAX.

Neve Campbell regresa como Sidney Prescott en la saga de terror 'Scream'.Fuente: Paramount Pictures

Dune: Parte tres

La trilogía de Denis Villeneuve llegará a su final en diciembre de 2026. Hasta ahora, Dune: Parte tres no ha revelado imágenes oficiales, lo que ha incrementado la expectativa entre los fans.

Para The Hollywood Reporter, el Super Bowl sería el escenario ideal para mostrar su primer tráiler, considerando el impacto global de la saga. La película tiene previsto su estreno el 17 de diciembre.

¿Qué pasa con Avengers: Doomsday, Spider-Man y Supergirl?

El público también espera noticias del universo de superhéroes. DC Studios, bajo la dirección creativa de James Gunn, podría mostrar un adelanto de Supergirl (25 de junio), una de las piezas clave del nuevo universo DC. Sin embargo, Variety señala que su tráiler no se emitirá durante el Super Bowl, sino en el tradicional Puppy Bowl, transmitido por Animal Planet.

En cuanto a Marvel Studios, los rumores sobre posibles teasers de Avengers: Doomsday (17 de diciembre) o Spider-Man: Un nuevo día (30 de julio) han sido descartados por el mismo medio.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis