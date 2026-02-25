Así reaccionó Alejandro Sanz ante los rumores de un supuesto romance con Stephanie Cayo

Tras su regreso a Lima, Alejandro Sanz fue abordado por la prensa peruana en medio de rumores que señalan que estaría iniciando una relación con la actriz Stephanie Cayo, luego de que ambos fueran vistos juntos durante la gira que el cantante español realiza por la región.

Como se sabe, el intérprete de Corazón Partío llegó al país tres días antes de sus presentaciones del 25 y 26 de febrero en el Estadio Nacional y aprovechó su estadía para recorrer la ciudad y compartir con fanáticos que se acercaron a saludarlo, tomarse fotos y pedirle autógrafos en los exteriores del hotel donde se hospeda.

Poco después, dejó un mensaje en su cuenta de X para compartir sus impresiones sobre su regreso a la capital: "Estoy en Lima, una belleza. Nada me va a quitar esta paz y este amor que siento dentro por la suerte que tengo de disfrutar de esta gira. No me sacan de aquí. ❤️".

Estoy en Lima, una belleza. Nada me va a quitar esta paz y este amor que siento dentro por la suerte que tengo de disfrutar de esta gira. No me sacan de aquí. ❤️ — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) February 24, 2026

¿Por qué vinculan a Alejandro Sanz con Stephanie Cayo?

Magaly Medina presentó en su programa un informe con imágenes que encendieron los rumores de un romance entre el cantante español Alejandro Sanz y la actriz peruana Stephanie Cayo, luego de verlos muy juntos durante la gira que el intérprete de Corazón Partío viene realizando por Sudamérica.

"Alejandro Sanz tendría un romance nada menos que con la menor de las hermanas Cayo, Stephanie Cayo, porque de pronto se siguen y se dan 'likes' [en redes sociales]. Ella ha estado en los conciertos que tuvo el español en Colombia y en Ecuador", dijo la conductora.

Medina cree que las imágenes van más allá de una simple amistad, pues se sabe que, a finales de diciembre de 2025, Alejandro puso fin a su relación con la actriz Candela Márquez. Por otro lado, se sabe que Stephanie tuvo una romance con el actor español Max Iglesias y que el año pasado estuvo saliendo con el productor y actor mexicano Sebastián Zurita.

"Parece que [Stephanie] también está soltera ahora. Hay una imagen que habla de muchísima cercanía con [Alejandro Sanz]. Él termina el concierto en Guayaquil, la toma de la mano y se van. Eso solo lo haces con una pareja; o, bueno, será su nueva saliente, porque esto no es oficial", indicó Medina.

¿Qué dijo Alejandro Sanz sobre los rumores de romance con Stephanie Cayo?

La tarde del martes 24 de febrero se supo que Alejandro Sanz visitaría el restaurante Maido, recientemente elegido Mejor Restaurante del Mundo 2025. Por ello, varios reporteros llegaron al lugar para intentar obtener declaraciones, mientras numerosos fans también se acercaron con la intención de saludarlo.

Antes de ingresar al local, el músico expresó sentirse "de maravilla" y describió a Lima como una "gran casa", en alusión al cálido recibimiento de sus seguidores.

Sin embargo, un reportero de Amor y Fuego le preguntó cuánto tiempo llevaba de amistad con la Stephanie Cayo y si era cierto que mantenía un romance con ella. El cantante no respondió a la consulta, pero sonrió y mantuvo una actitud cordial antes de ingresar al establecimiento.

¿Qué dijo Stephanie Cayo sobre su cercanía con Alejandro Sanz?

En diciembre de 2023, Stephanie Cayo ya había sido vinculada sentimentalmente con Alejandro Sanz. Una instantánea compartida en redes sociales, en la que la actriz y el cantante disfrutaban de un vino y preparaban comida, inició las especulaciones sobre un posible romance.

Sanz acompañó la imagen con las siguientes palabras: "Cuando las emociones no se pueden explicar, ese es el lugar correcto. El más bello y el más puro". La publicación se volvió viral y atrajo la atención de sus seguidores.

En ese entonces, Cayo fue consultada por la imagen y, sin rodeos, puso fin a las especulaciones, afirmando que entre ellos solo existe una amistad."Para nada, somos amigos", declaró a Europa Press.

¿Cuántos años se llevan Alejandro Sanz y Stephanie Cayo?

El cantante español Alejandro Sanz tiene 57 años, mientras que la actriz peruana Stephanie Cayo, 37. Es decir, se llevan 20 años de diferencia.