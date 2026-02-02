Debbie Gibson por primera vez en Perú: canciones que crecieron con nosotros, una deuda pendiente y una artista “más fuerte que nunca”

Debbie Gibson, ícono del pop de los 80 y 90, se presenta este martes 3 de febrero en Lima. En conversación con RPP, reflexiona sobre el paso del tiempo, la nostalgia que no envejece y el poder de canciones que siguen latiendo en la memoria colectiva.

Hablar de los años 80 es volver a una era dorada de la música pop, cuando la música se vivía de forma colectiva frente a la televisión. No había pausas ni repeticiones: solo quedaba esperar el momento exacto para ver el videoclip de tu estrella juvenil favorita en casa. Una cita casi ritual en la que Debbie Gibson ocupaba un lugar imprescindible.

Durante años, la cantante estadounidense conoció al Perú a través de los mensajes que le enviaban sus fans. Nunca estuvo físicamente aquí, pero de alguna manera siempre formó parte del imaginario colectivo. Este 3 de febrero, esa distancia finalmente se rompe: Debbie ofrecerá por primera vez un concierto en Lima, en lo que promete ser un encuentro cargado de emoción y, por supuesto, nostalgia.

“Estoy muy emocionada. No puedo creer que haya tomado tanto tiempo, pero mejor tarde que nunca”, nos dice en entrevista exclusiva con RPP desde Los Ángeles, poco antes de su primera visita a Lima. “He recibido tanto amor de Perú durante toda mi carrera. Finalmente voy a verlos en persona. ¡No puedo esperar!”.

Canciones que crecieron con su público

Parte de la conexión profunda que la música de Debbie Gibson sigue generando tiene que ver con el momento en el que fue creada. La artista, conocida por éxitos como Lost In Your Eyes, empezó a escribir canciones siendo apenas una adolescente, desde un lugar de honestidad absoluta.

“Como empecé tan joven, mis canciones nacieron de un lugar muy simple, muy puro”, reflexiona. “Creo que la gente extraña eso; volver a escuchar esas canciones de amor con las que creció”.

Aunque disfruta y sigue con atención la música contemporánea —menciona a Lady Gaga, Lizzo, Raye, Jessie Murph y Brandi Carlile—, reconoce que hay algo irremplazable en esas canciones de los años 80. “Me encanta cantarlas en vivo, porque soy muy consciente de todos los recuerdos que la gente conecta con ellas”, confiesa.

Electric Youth y el derecho a no tener edad

Lanzada en 1989, Electric Youth se convirtió en uno de los himnos más representativos de la carrera de Debbie Gibson y en una declaración que sigue resonando décadas después. “Esa canción y ese video fueron muy importantes para mí”, recuerda mientras nos muestra que, en la sala de su casa, aún conserva el icónico letrero de neón que adornaba el videoclip.

“La escribí porque me decían que era muy joven para hacer ciertas cosas. Luego, cuando creces, te dicen que eres muy vieja. Yo no creo en eso”, afirma. “Electric Youth siempre fue una canción para empoderar a la gente a ser quien es, a hacer lo que ama, a no escuchar ese ‘eres muy esto’ o ‘muy aquello’. Creo que por eso sigue conectando con tanta gente”.

Nuevos sueños, incluso después de décadas

Lejos de sentirse en una etapa de cierre, Debbie Gibson habla de proyectos pendientes con entusiasmo. Grabar un álbum completo en español, dirigir orquestas, estrenar musicales en Broadway y llevar su historia al cine forman parte de una lista que sigue creciendo.

“Me encantaría grabar una canción completamente en español, cantada por mí”, comenta. “También quiero dirigir orquestas; he hecho arreglos de cuerdas, pero me encantaría estar al frente. Hay muchas directoras mujeres, pero todavía no tantas como hombres. Siempre me ha gustado hacer cosas que tradicionalmente se consideran ‘reservadas’ para los hombres, o que la gente cree que lo están”.

La lista continúa. “He escrito algunos musicales que me encantaría ver en Broadway. Y también quiero seguir girando internacionalmente, porque dejé eso de lado durante mucho tiempo para hacer teatro”, explica. Hoy, asegura, vive un momento particularmente pleno. “Es increíble estar en mis 50 sintiéndome mejor y más fuerte que nunca, disfrutando este momento”.

En ese recorrido, Perú ocupa un lugar especial. “Una de las metas que quería cumplir era venir a Perú”, confiesa. “Así que estoy muy emocionada de estar viviendo todas estas ‘primeras veces’ en este punto de mi vida”.

Entre esos proyectos también aparece una película biográfica, pensada desde un lugar profundamente personal. “Quiero que sea sobre mi mamá y sobre mí”, revela. “Ella fue la primera gran momager de la industria”. Y añade, con una sonrisa que se siente incluso a la distancia: “Sí, se está hablando de eso ahora mismo. Me encantaría interpretarla yo misma. Está en proceso… todo toma tiempo, pero está en marcha”.

Un concierto hecho de recuerdos… y de presente

Debbie adelanta que el show que trae a Lima, como parte de su Tour Newstalgia Live, será una celebración completa de su trayectoria. “Van a bailar, cantar, reír, llorar”, promete. Clásicos como Only in My Dreams, Lost in Your Eyes y Electric Youth volverán a sonar, no como piezas ancladas al pasado, sino como canciones atravesadas por la memoria colectiva de varias generaciones.

“Espero que mis ‘niños de los ochenta’ que vengan traigan a sus hijos, que les presenten esta música, porque realmente es universal”, comenta. “Me encanta ver públicos de todas las edades. Tener esta primera experiencia para todos nosotros, justo ahora… siento que es el momento perfecto”.

El concierto en el Coliseo Eduardo Dibós, con el auspicio de Radio Oxígeno, también incluirá temas de The Body Remembers, su más reciente álbum. “Es una combinación de todo lo que soy ahora. Toco el piano, hay música nueva, hay nostalgia. Es una experiencia completa”, resume la artista.

