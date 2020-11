Itatí Cantoral se pronunció sobre la muerte de su madre Itatí Zucchi. | Fuente: Instagram

La actriz mexicana Itatí Cantoral habló, por primera vez, sobre la pérdida de su madre Itatí Zucchi, quien falleció en agosto pasado. La artista no pudo ocultar su tristeza al recordarla; pero, al mismo tiempo, se mostró agradecida por el cariño recibido.

"Les agradezco. Mi mamá los quería mucho [reporteros] y siempre me enseñó a respetarlos y a querer mi carrera, así que aquí estamos y todo es para ella", señaló según indicaron medios azteca.

La intérprete, recordada por su papel de Soraya en "María la del barrio", se refirió a las lecciones que le dejó su madre a largo de la vida.

“El legado que me dejó mi mamá es primero agradecerle a Dios todos los días por haberme dado la vida y por haberme dado a los hijos tan hermosos que me ha dado y por mi trabajo. Y que nunca descuide a la gente que me quiere, sobre todo el público que me ha hecho. Ahí llevo a mi mamá siempre, mi mamá es mi fuerza”, expresó Itatí Cantoral.

A 25 AÑOS DE "MARÍA LA DEL BARRIO"

Como se recuerda, en 1995, Thalía, Itatí Cantoral, Fernando Colunga, Irán Eory y Ricardo Blume protagonizaron la telenovela "María la del barrio", culebrón de Televisa con un total de 90 capítulos que tuvo un éxito enorme entre el público de México y otros países de Latinoamérica.

Desde entonces, Thalía construyó una carrera como actriz y cantante que dura hasta la fecha. Recientemente, la artista mexicana estrenó "Ten cuidado", un tema hecho en colaboración con la cantante Farina, además de una serie titulada "Latina Queen Music", transmitida por Facebook Watch.

Por su parte, Cantoral continúa trabajando con Televisa más de un proyecto. Recientemente, contrajo la COVID-19, pero a la fecha se encuentra recuperada y se reincorporó a las grabaciones de la telenovela "La mexicana y el güero", que protagoniza junto a Juan Soler.

Thalía e Itatí Cantoral interpretaron a los papeles icónicos de María Hernández y Soraya Montenegro, respectivamente. La primera era la muchacha buena de la historia, enamorada del empresario Fernando de la Vega, mientras que la segunda encarnaba a la villana sin límites. Popular fue su escena en la que gritaba su famosa frase: "Maldita lisiada".

