Alessandra Denegri regresa a ‘Al fondo hay sitio’ como Cayetana después de casi diez años

En el adelanto que presentó la serie peruana, Joel está feliz con la llegada de su primer hijo con Macarena, pero Cayetana quiere volver a recuperar su amor.

Un reciente video publicado por las redes sociales de Al fondo hay sitio generó impacto después de que confirmaran el regreso de Cayetana Bogani, interpretado por la actriz peruana Alessandra Denegri.

En el clip se ve que Joel González (Erick Elera) está viviendo su mejor momento por la llegada de su primer hijo con Maracarena (María Grazia Gamarra) y están dedicados a remodelar su vivienda ya que pronto serán tres. “Nadie nos quitará esta felicidad”, dice Joel.

Sin embargo, en otra escena sale un señor que le pregunta a Cayetana: “Señorita, ¿para qué quiere esta sierra eléctrica?”. A lo que ella responde: “Para recuperar un viejo amor”.

Si bien muchos seguidores de Al fondo hay sitio esperaban el regreso de Nataniel Sánchez como Fernanda de las Casas, ya que estuvo en Perú, pero fue para la promoción de una película.

Al fondo hay sitio también anunció el regreso de Sergio Galliani

El actor Sergio Galliani compartió el adelanto difundido por Al fondo hay sitio donde tratan de descubrir quién mató a su personaje de Miguel Ignacio de las Casas.

"¿Y tú (…) quién crees que fue?", escribió Galliani generando aún más intriga entre sus seguidores antes de que empiece una nueva temporada de la serie peruana este 2026.

Del mismo modo, la producción del programa describió el adelanto de la siguiente manera: "¡El juego comenzó! Los Gonzales atan cabos y sacan sus propias conclusiones. El misterio crece y cada pista nos acerca a la verdad. Muy pronto se revelará quién es el responsable de la muerte de Miguel Ignacio".

Cabe resaltar que aún no se confirma la muerte de Miguel Ignacio de las Casas. No obstante, el episodio final mostró al personaje tirado en el suelo luego de haber recibido un disparo de un desconocido. Asimismo, la producción ya desliza su deceso antes de los nuevos episodios.