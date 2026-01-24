Jason Biggs cuenta cómo reaccionó su hijo de 11 años al ver su escena más bochornosa de 'American Pie'

American Pie se estrenó en 1999 y, con el tiempo, se convirtió en una exitosa franquicia de cuatro películas. En la primera parte, la historia gira en torno a un grupo de amigos que se comprometen a perder su virginidad antes de acabar su etapa en la universidad, pero este reto los lleva a protagonizar una serie de aventuras cómicas y disparatadas, como la que experimentó Jim Levenstein, el personaje interpretado por Jason Biggs.

Dos décadas después, una de las escenas más recordadas de la comedia sigue presente en la vida del actor, incluso en su entorno familiar. En declaraciones al pódcast The Julia Cunningham Show, Biggs, de 47 años, contó que recientemente tuvo que hablar con su hijo mayor, Sid, de 11 años, sobre su bochornosa escena con una tarta de manzana.

Según relató, las preguntas comenzaron cuando sus hijos escuchaban referencias constantes a la película.

"Seguían oyendo hablar de American Pie y preguntaban: 'Papá, ¿qué haces con la tarta?'", comentó. Ante esa situación, Biggs decidió tener una conversación directa con su hijo y, tras hablarlo con su esposa, optaron por mostrarle la escena. "Queríamos adelantarnos a la situación", señaló.

Así reaccionó el hijo de Jason Biggs al ver la famosa escena de American Pie

Jason Biggs decidió abordar el tema de manera cuidadosa; de hecho, describió la conversación como su propia versión de una charla sobre sexo, explicando que se trataba de decidir cuánto prefería que su hijo escuchara de otras personas y cuánto quería explicar él mismo sobre el tema, especialmente considerando que American Pie seguía siendo mencionada con frecuencia.

Durante la charla, el actor primero le preguntó a su hijo qué creía que ocurría en la escena. Biggs contó que el menor, aunque con vergüenza, logró adivinar correctamente lo que pasaba. Luego de eso, decidió mostrarle el fragmento de la película.

Según su relato, la reacción de su hijo fue de risa, aunque reconoció que el momento resultó algo incómodo. Aun así, Biggs señaló que el niño le comentó que le había parecido un buen actor.

"Le daba vergüenza decirlo, mucha vergüenza, pero yo le dije: 'Está bien. Déjame mostrarte. Déjame mostrarte lo que pasó', y entonces le mostré la escena, y se rió y se rió", relató.

El actor ya había anticipado esta situación. En 2017, comentó a People que era consciente de que la escena podría ser vista en algún momento en casa, especialmente por comentarios de otros niños. En ese entonces, también mencionó que había pensado sobre cómo enfrentarlo.