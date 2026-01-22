Mensajes entre Taylor Swift y Blake Lively salen a la luz en medio del caso por la denuncia contra Justin Baldoni

Documentos desclasificados y publicados por el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, revelaron una serie de mensajes privados entre Taylor Swift y Blake Lively en el marco de la denuncia de acoso sexual que involucra al actor Justin Baldoni. En una de estas conversaciones, Lively preguntó a Swift si todo estaba bien entre ellas, pues dijo sentirse "una mala amiga" por ser "un saco de tristeza que solo habla de su propia desgracia".

Lejos de calmar las tensiones, Swift respondió a la actriz que percibía un cambio en la forma en que se comunicaba con ella.

"Creo que estoy exhausta en todos los aspectos de mi vida, y en los últimos meses he sentido un cambio en la forma que tienes de hablarme. Sí, hubo muchas cosas sobre Justin (Baldoni), pero yo he pasado por cosas así antes y sé lo agotador que es", indicó la intérprete.



De hecho, también mencionó que estar frente a los mensajes de Lively era como leer "un correo corporativo enviado a 200 empleados", pues sentía que ya no era la persona que había conocido. "Echo de menos a mi amiga divertida y que me habla como ella misma, no como un grupo (...). Me siento distanciada de ti".

Taylor Swift reaccionó a noticias sobre Baldoni antes de que se hicieran públicas las acusaciones

En otra conversación fechada en diciembre de 2024, Taylor Swift envió a Blake Lively un artículo de la revista People en la que Justin Baldoni señala haber sido "traumatizado sexualmente" por una expareja.

"Creo que este imbécil sabe que se le viene algo encima, porque ya sacó su mini violín", escribió la cantante junto a la noticia. Este mensaje fue enviado antes de que The New York Times revelara las acusaciones de Lively contra Baldoni.

Semanas después, Swift compartió con la actriz un enlace a una información que señalaba que la agencia de representación de Baldoni había decidido despedirlo. "Ganaste. Lo conseguiste. Y has ayudado a que muchas personas no tengan que pasar por esto nunca más. Nunca una cancelación fue revertida tan rápido", escribió Swift.

Taylor Swift aceptó declarar en la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni



En septiembre pasado, Taylor Swift aceptó declarar durante las preparaciones del proceso entre Lively y Baldoni, que está previsto llegue a juicio en Nueva York en mayo.

La demanda fue presentada por Blake Lively en diciembre de 2024. En ella acusa a Justin Baldoni de acoso sexual durante el rodaje de Romper el círculo (It Ends With Us) y de haberla atacado posteriormente mediante una campaña de desprestigio tras hacer públicas sus denuncias.