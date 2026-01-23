Kirsten Dunst expresó su enojo con los Oscar 2026 por no nominar a su esposo Jesse Plemons

Kirsten Dunst está enojada. La famosa actriz de Mary Jane Watson en Spider-Man no pudo ocultar su molestia con la Academia por dejar de lado a su esposo Jesse Plemons en las nominaciones de categoría de 'Mejor actor' tras su interpretación en Bugonia, la última película de ciencia ficción y comedia de Yorgos Lanthimos.

A través de sus historias en Instagram, la también estrella de Civil War compartió la imagen de un hombre con una pistola apuntando al frente y con un rostro de enojo con el siguiente mensaje: “Yo a todos los que no nominaron a Jesse Plemons como mejor actor”.

Asimismo, Kirsten también compartió un breve extracto del podcast The Bluff Council donde los conductores alababan la actuación de Jesse Plemons y deslizaban un supuesto favorecimiento a Timothée Chalamet por la película Marty Supreme.

“Jesse Plemmons ofrece una de las mejores actuaciones de todos los tiempos (…). Me preocupa que se pase por alto por completo ante Timothée Chalamet, con Marty Supreme, que fue una muy buena actuación, pero no como Jesse”, expresan.

Eso no es todo. La actriz de 43 años también compartió este viernes un carrusel de fotos de su esposo Jesse Plemons haciendo diversas tomas para la última película Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha.

En ese sentido, diversos usuarios expresaron su respaldo a Plemons cuestionando su no inclusión por la Academia. "Justicia para Jesse", "Plemons es realmente uno de los mejores actores", "El mejor", "El robo más memorable de todos", se lee en algunos comentarios.