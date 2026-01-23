Últimas Noticias
Kirsten Dunst expresó su enojo con los Oscar 2026 por no nominar a su esposo Jesse Plemons

Kirsten Dunst se molestó por dejar de lado a su esposo Jesse Plemons en los Oscar 2026.
Kirsten Dunst se molestó por dejar de lado a su esposo Jesse Plemons en los Oscar 2026.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡Está molesta! La actriz de Spiderman mostró su desacuerdo con la Academia y compartió un video donde críticos deslizaron un supuesto favoritismo a Timothée Chalamet.

Kirsten Dunst está enojada. La famosa actriz de Mary Jane Watson en Spider-Man no pudo ocultar su molestia con la Academia por dejar de lado a su esposo Jesse Plemons en las nominaciones de categoría de 'Mejor actor' tras su interpretación en Bugonia, la última película de ciencia ficción y comedia de Yorgos Lanthimos.

A través de sus historias en Instagram, la también estrella de Civil War compartió la imagen de un hombre con una pistola apuntando al frente y con un rostro de enojo con el siguiente mensaje: “Yo a todos los que no nominaron a Jesse Plemons como mejor actor”.

Asimismo, Kirsten también compartió un breve extracto del podcast The Bluff Council donde los conductores alababan la actuación de Jesse Plemons y deslizaban un supuesto favorecimiento a Timothée Chalamet por la película Marty Supreme.

“Jesse Plemmons ofrece una de las mejores actuaciones de todos los tiempos (…). Me preocupa que se pase por alto por completo ante Timothée Chalamet, con Marty Supreme, que fue una muy buena actuación, pero no como Jesse”, expresan.

Eso no es todo. La actriz de 43 años también compartió este viernes un carrusel de fotos de su esposo Jesse Plemons haciendo diversas tomas para la última película Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha.

En ese sentido, diversos usuarios expresaron su respaldo a Plemons cuestionando su no inclusión por la Academia. "Justicia para Jesse", "Plemons es realmente uno de los mejores actores", "El mejor", "El robo más memorable de todos", se lee en algunos comentarios.

Jesse Plemons no fue incluido en los Oscar 2026 tras su actuación en Bugonia.
Jesse Plemons no fue incluido en los Oscar 2026 tras su actuación en Bugonia.

Jesse Plemmons no fue incluido en las nominaciones de los Oscar 2026

El último jueves 22 de enero, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló la lista de nominados a los Premios Oscar 2026, el reconocimiento más prestigioso de la industria de Hollywood.

En esta ocasión, la Academia asignó a cinco actores en la categoría Mejor actor dejando de lado a Jesse Plemmons luego de su actuación en Bugonia, la última película ciencia ficción y comedia dirigida por Yorgos Lanthimos.

Entre los nominados se encuentran: Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Pecadores) y Wagner Moura (El agente secreto).

Días atrás, Jesse Plemmons acudió a la ceremonia de los Globos de Oro 2026 luego de que el evento lo incluyera en la categoría Mejor actor de película de comedia o musical compitiendo con: George Clooney (Jay Kelly), Leonardo DiCaprio (One battle after another), Ethan Hawke (Blue Moon), Lee Byung-Hun (No another choice) y Timothée Chalamet (Marty Supreme), quien finalmente se llevó el premio.

Kirsten Dunst y Jesse Plemons se casaron el 2022 tras tener dos hijos juntos.
Kirsten Dunst y Jesse Plemons se casaron el 2022 tras tener dos hijos juntos.

¿Quién es Jesse Plemons?

Jesse Plemons es un actor estadounidense. Comenzó su carrera desde niño participando en diversos proyectos televisivos. Su primer éxito fue con la serie dramática Friday Night Lights (2006-2011).

Posteriormente, Plemos interpretó a Todd Alquist en la quinta temporada de la serie criminal Breaking Bad. Tuvo su primera candidatura a los Premios Primetime Emmy con la serie antológica Fargo y su segunda candidatura gracias a su participación en un capítulo de la serie, Black Mirror.

Logró su primera —y única— nominación al Óscar en la categoría Mejor actor de reparto por su papel en El poder del perro (2021). Por otro lado, fue nominado el 2025 en la categoría Mejor actor de comedia o musical por su actuación en Kinds of Kindness. Un año después, hizo lo mismo con Bugonia.

Sus papeles en el cine incluyen a Val Dodd en The Master (2012), Kevin Weeks en Black Mass (2015), Joe Murphy en Bridge of Spies (2015), Gary Kingsbury en Noche de juegos (2018), Kurt en Vice (2018), Chuckie O'Brien en El irlandés (2019) y Jake en I'm Thinking of Ending Things (2020).

Em junio de 2022, Jesse Plemons se casó con la actriz Kirsten Dunst en una ceremonia íntima celebrada en el resort de lujo GoldenEye en Ocho Ríos, Jamaica. Los dos tienen dos hijos fruto de su relación.

Kirsten Dunst expresa su enojo con los Oscar 2026 por no nominar a su esposo Jesse Plemons.

Kirsten Dunst expresa su enojo con los Oscar 2026 por no nominar a su esposo Jesse Plemons.Fuente: Instagram (kirstendunst)

kirsten dunst Jesse Plemons Oscar 2026

