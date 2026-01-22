"Fue triste, fue decepcionante": Chris Noth confirmó el fin de su amistad con Sarah Jessica Parker

Chris Noth confirmó que ya no mantiene una amistad con la actriz Sarah Jessica Parker tras las acusaciones de agresión sexual que se hicieron públicas en su contra en 2021. La revelación se produjo durante una reciente entrevista para el programa Really Famous, que se estrenará el lunes 26 de enero en YouTube.



En el adelanto, el actor señaló que los rumores de una enemistad con su excompañera de Sex and the City ya eran evidentes para muchas personas.



"No somos amigos, creo que eso es bastante obvio", dijo Noth sobre no haber recibido noticias de Parker después de que surgieran las acusaciones en su contra.

Estas acusaciones se dieron a conocer a fines de diciembre de 2021, cuando al menos cuatro mujeres brindaron testimonios sobre presuntas agresiones sexuales atribuidas al actor, ocurridas en distintas décadas.

En ese momento, Noth negó todas las incriminaciones y sostuvo que "nunca ha cruzado ni cruzaría esa línea". Además, calificó los testimonios como "una completa invención que se leen como una mala pieza de ficción".

El pronunciamiento de Sarah Jessica Parker y el malestar expresado por Chris Noth

Poco después de que se conocieran las denuncias, Sarah Jessica Parker, junto a Cynthia Nixon y Kristin Davis, emitieron un comunicado respaldando a las presuntas víctimas: "Estamos muy tristes al conocer las acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que han dado un paso al frente y compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las elogiamos por ello".

Al recordar ese pronunciamiento, el actor dijo que estuvo muy incómodo por no haber sido contactado de manera privada antes de que el asunto se hiciera público.



"El comunicado que publicaron —que en realidad no fue más que manejo de marca— no sé, fue triste, fue decepcionante, fue sorprendente", explicó. "Necesitaban llamarme y escuchar mi versión. Me han conocido durante muchos años y hemos trabajado juntos durante muchos años".

Chris Noth lamenta no haber sido escuchado

Si bien entendía la necesidad de que ellas se pronunciaran sobre el caso, lamentó que no escucharan previamente su versión de los hechos.

"Lo entiendo (...) pero antes de hacer ese comunicado, me conocían, me han conocido todos estos años, llámenme para que les cuente lo que realmente pasó. Pero eso no ocurrió, y fue una lástima", manifestó.

Sin embargo, Noth señaló que este episodio le permitió replantear algunos aspectos de sus relaciones personales.



"Sabes quiénes son tus verdaderos amigos y quiénes no. Eso es importante saberlo. Yo solo sé que, si hubiera sido al revés, no habría hecho eso", agregó.

Tras las acusaciones de 2021, Noth también fue apartado de la serie, And Just Like That…. Su personaje, Mr. Big, murió en el episodio de estreno.