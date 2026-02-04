“Justicia para esas mujeres”: Melinda French rompe su silencio tras revelaciones de Bill Gates sobre Jeffrey Epstein

La exesposa de Bill Gates, Melinda French Gates, confesó que los correos de Jeffrey Epstein le ha traído “recuerdos dolorosos” de su matrimonio ya que el confundador de Microsoft aparece en esa lista.

“Ya lo he superado. Me distancié intencionalmente y seguí adelante. Estoy en un momento realmente inesperado y hermoso de mi vida, y no sé casi nada sobre lo que pasó”, dijo.

La empresaria y filántropa dejó claro que es Bill Gates quien debe responder sobre las revelaciones de esos documentos.

“Esas preguntas son para esas personas, e incluso para mi exesposo. Ellos tienen que responder sobre esas cosas, no yo”, dijo en el adelanto del pódcast Wild Card de NPR, que se estrenará completo este jueves 5 de febrero.

En la entrevista, Melinda añade que las revelaciones del Departamento de Justicia la llenan de una "tristeza increíble", lo que no le hace olvidar el sufrimiento de las víctimas.

“Una tristeza increíble. Y desde mi propia tristeza, miro a esas chicas jóvenes y digo: 'Dios mío, ¿cómo les pudo pasar eso?'. Al menos en mi caso, he podido seguir adelante, y espero que ahora haya algo de justicia para esas ahora mujeres”, añadió.

El pasado oscuro de Gates y Epstein

Epstein, que era gerente de un fondo de inversión, fue hallado ahorcado en 2019, a los 66 años, cuando aguardaba su juicio en una prisión de Nueva York.

Fue amigo de innumerables celebridades a lo largo de los años, incluido el expresidente estadounidense Bill Clinton y el príncipe Andrés del Reino Unido.

En mayo de 2021, el New York Times y el Wall Street Journal mencionaron las cenas entre Gates y Epstein que habrían sido objeto de preguntas por parte de la junta directiva de Microsoft y habrían despertado el descontento con la ahora exesposa de Gates, Melinda.

Bill Gates y su esposa, quienes cofundaron su organización benéfica hace dos décadas para combatir la pobreza y las enfermedades en el mundo, anunciaron su divorcio el 3 de mayo después de 27 años de matrimonio.

El divorcio de Melinda y Bill Gates

En agosto de 2021, un juez del condado de King, Washington, oficializó el divorcio de Bill Gates y Melinda French Gates. De acuerdo con el informe de Bloomberg, ninguna de las partes recibirá “manutención del cónyuge” ni cambiará sus nombres.

El juez ordenó a ambos que dividieran su propiedad de acuerdo con los términos de un contrato de separación, que permanece confidencial bajo los términos del divorcio.

Según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, Bill Gates es el cuarto hombre más rico del mundo, con un valor de 151.000 millones de dólares. El juez que finalizó el divorcio solo dijo que el contrato era “justo y equitativo”.

The Wall Street Journal informó que la junta directiva de Microsoft pensó que Gates debía dimitir después de investigar una aventura que tenía con una empleada. Gates renunció a la junta en 2020 antes de que se completara la investigación.

Según los informes, los miembros de la junta de Microsoft también estaban interesados ​​en la relación de Gates con el fallecido Jeffrey Epstein. Como informó The New York Times, Gates se hizo amigo de Epstein en 2011, tres años después de que el financiero se declarara culpable de solicitar la prostitución de niños de tan solo 14 años. El Times informó que “la Sra. French Gates había expresado su malestar de por qué su esposo pasaba tiempo con el delincuente sexual, pero el Sr. Gates continuó haciéndolo”.