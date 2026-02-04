J.K. Rowling desmiente haber invitado a Jeffrey Epstein al estreno de 'Harry Potter' en Broadway

La escritora J.K. Rowling salió al frente para aclarar las especulaciones sobre sus supuestos vínculos con Jeffrey Epstein, tras la difusión de un nuevo lote de documentos del Departamento de Justicia (DoJ), en los que figuraba una invitación relacionada con el estreno oficial en Broadway de la producción Harry Potter y el legado maldito, realizado el 22 de abril de 2018, cuando Epstein ya había sido condenado.

A partir de ello, algunos usuarios en redes sociales afirmaron que la invitación habría sido enviada directamente por la escritora británica.

Ante estas versiones, Rowling respondió a un usuario de X que aseguraba que ella había estado "enviando invitaciones a Epstein 10 años después de que fuera condenado"; sin embargo, la autora se defendió: "Esto es más que absurdo. Ni yo ni nadie de mi equipo hemos conocido, comunicado o invitado jamás a Jeffrey Epstein a nada".

This is beyond silly. Neither I, nor anybody on my team, ever met, communicated with or invited Jeffrey Epstein to anything. https://t.co/JXhFlBQxsM — J.K. Rowling (@jk_rowling) February 2, 2026

¿Qué indican los archivos de Epstein que vinculan a J.K. Rowling?

Una revisión más detallada de los archivos del caso mostró que los boletos no fueron enviados por J.K. Rowling. Según los documentos, estos habrían sido gestionados por los productores del espectáculo tras una solicitud de Peggy Siegal, asociada de Epstein. En un correo electrónico dirigido a Colin Callender, director de Playground Entertainment, Siegal indicó que un "amigo muy importante" quería "ir a ver el espectáculo".

Los archivos no señalan que Callender supiera a quién se refería Siegal. El propio productor confirmó a Deadline, que no tenía conocimiento de la identidad de esa persona.

Además, los documentos del DoJ confirman que Jeffrey Epstein no logró ingresar al estreno de Harry Potter y el legado maldito. Aunque recibió los boletos correctos, en un correo enviado a Siegal al día siguiente del evento afirmó que "no pudo entrar" debido a que su nombre no figuraba en la lista de invitados.

En ese mismo mensaje agregó: "Nada grave, pero pensé que debías saberlo".