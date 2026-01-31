Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Jorge Enrique Abello, el famoso Don Armando de ‘Yo soy Betty, la fea’, llega a Lima para el Día del Cómic Festival 2026

La historia protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello se convirtió en un fenómeno en los 90
La historia protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello se convirtió en un fenómeno en los 90 | Fuente: Caracol Televisión
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

El protagonista de Yo soy Betty, la fea participará en el Día del Cómic Festival 2026 con actividades exclusivas para sus seguidores en Lima.

Jorge Enrique Abello, el actor colombiano que encarnó a Don Armando Mendoza en la recordada telenovela Yo soy Betty, la fea, llegará a Lima como invitado especial en el Día del Cómic Festival 2026, que se llevará a cabo del 30 de abril al 3 de mayo. 

Desde su estreno en 1999, la historia creada por Fernando Gaitán trascendió fronteras y se convirtió en un fenómeno global. La novela fue transmitida en más de 180 países, doblada a decenas de idiomas y adaptada en múltiples versiones internacionales, consolidando su estatus como una de las telenovelas más exitosas de todos los tiempos. 

Uno de los personajes más memorables de la historia fue Don Armando Mendoza, cuya complejidad emocional y relación con Betty cautivaron al público. La interpretación de Jorge Enrique Abello permitió que el personaje se mantenga vigente y sea recordado con cariño y debate hasta hoy.

Jorge Enrique Abello en el Día del Cómic Festival 2026

Durante su participación en el festival, el actor ofrecerá actividades exclusivas para los asistentes, como firmas de autógrafos, sesiones fotográficas y un panel especial en el que compartirá anécdotas del rodaje, detalles inéditos del detrás de cámaras y reflexiones sobre el impacto que la telenovela ha tenido en su vida y trayectoria profesional. Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster. 

Los organizadores del evento destacaron que la presencia de Abello representa un homenaje a los fanáticos que crecieron con la historia de Ecomoda y que continúan disfrutando de la serie, la cual sigue siendo una de las más vistas en plataformas de streaming.  

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Jorge Enrique Abello Yo soy Betty, la fea Día del Cómic Festival Día del Cómic Festival 2026

RPP TV

En Vivo

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA