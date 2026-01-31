Jorge Enrique Abello, el famoso Don Armando de ‘Yo soy Betty, la fea’, llega a Lima para el Día del Cómic Festival 2026

Jorge Enrique Abello, el actor colombiano que encarnó a Don Armando Mendoza en la recordada telenovela Yo soy Betty, la fea, llegará a Lima como invitado especial en el Día del Cómic Festival 2026, que se llevará a cabo del 30 de abril al 3 de mayo.

Desde su estreno en 1999, la historia creada por Fernando Gaitán trascendió fronteras y se convirtió en un fenómeno global. La novela fue transmitida en más de 180 países, doblada a decenas de idiomas y adaptada en múltiples versiones internacionales, consolidando su estatus como una de las telenovelas más exitosas de todos los tiempos.

Uno de los personajes más memorables de la historia fue Don Armando Mendoza, cuya complejidad emocional y relación con Betty cautivaron al público. La interpretación de Jorge Enrique Abello permitió que el personaje se mantenga vigente y sea recordado con cariño y debate hasta hoy.

Jorge Enrique Abello en el Día del Cómic Festival 2026

Durante su participación en el festival, el actor ofrecerá actividades exclusivas para los asistentes, como firmas de autógrafos, sesiones fotográficas y un panel especial en el que compartirá anécdotas del rodaje, detalles inéditos del detrás de cámaras y reflexiones sobre el impacto que la telenovela ha tenido en su vida y trayectoria profesional. Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster.

Los organizadores del evento destacaron que la presencia de Abello representa un homenaje a los fanáticos que crecieron con la historia de Ecomoda y que continúan disfrutando de la serie, la cual sigue siendo una de las más vistas en plataformas de streaming.