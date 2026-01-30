¡Toma nota! Sydney Sweeney revela las cualidades que debe tener su hombre ideal

La actriz explicó por qué muchos hombres se intimidan con su personalidad y dejó claro que no está dispuesta a renunciar a su independencia.

La actriz Sydney Sweeney ha sido portada por su trabajo en La Empleada y por el lanzamiento de su nueva línea de lencería. Sin embargo, abrió su corazón para hablar de su vida amorosa, luego de haber tenido una larga relación con el productor de cine Jonathan Davino, además de ser vinculada con el actor Glen Powell y también con el productor musical Scooter Braun.

La artista habló sobre el amor, la exposición mediática y las cualidades que busca en una pareja. “Estuve en una relación durante muchísimo tiempo y nunca hablé de ella. Fui muy reservada. Creo que es importante tener algunas cosas solo para mí”, dijo en una reciente entrevista con la revista Cosmopolitan.

En la conversación, Sweeney detalló qué busca actualmente en una pareja y dejó claro que su estilo de vida no es para cualquiera. “Tiene que ser atlético, extrovertido y divertido. Soy una chica deportiva, así que alguien debe poder escalar montañas o tirarse en paracaídas conmigo. Y que ame a su familia”, afirmó.

Sin embargo, también reconoció que su personalidad fuerte suele ser un factor intimidante para muchos hombres. “Soy la jefa de mi vida. Tomo el control, voy por lo que quiero y soy segura de mí misma. No necesito un hombre. Tengo amigas increíbles y un equipo maravilloso, y eso puede resultar intimidante”, explicó.

La actriz confesó que incluso ha habido personas que se alejaron por no poder manejar su ritmo de vida. “Se necesita alguien muy específico que pueda lidiar con el mundo que viene conmigo. Hubo alguien que me gustaba mucho, pero me dijo que no podía con eso”, reveló.

Sydney Sweeney terminó su compromiso con Jonathan Davino

Davino, de 42 años, y Sweeney, de 28, comenzaron a salir en 2018 y, de acuerdo con la actriz, se conocieron fuera del mundo del entretenimiento.

“No salgo con gente famosa. No salgo con actores, músicos ni nadie del mundo del espectáculo; porque así puedo ser la Syd normal y es más fácil. Busco un mejor amigo. Necesito estar con alguien con quien literalmente pueda pasar las 24 horas del día, los 7 días de la semana y nunca cansarme y estar riendo todo el rato”, dijo a Cosmopolitan.

En marzo de 2022, fue fotografiada con un anillo de diamantes y meses más tarde, People confirmó que estaban comprometidos. Los rumores de crisis comenzaron en marzo cuando Sydney Sweeney borró una foto con Davino y lució su mano sin el famoso anillo.

“Ella no tiene mucho tiempo libre, y eso causa tensión entre los dos. Sydney está muy centrada en su carrera. Jonathan desearía que pudieran pasar más tiempo de calidad juntos”, explicó una fuente.