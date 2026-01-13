Abren investigación contra Julio Iglesias tras acusaciones de dos extrabajadoras por agresión sexual

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española abrió diligencias para investigar una denuncia presentada el pasado 5 de enero contra el cantante Julio Iglesias, luego de que dos mujeres que trabajaron para él denunciaran presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021.



Según informan fuentes fiscales a EFE, el Ministerio Público ya tiene abiertas unas diligencias de investigación penal de carácter preprocesal, que se mantienen secretas, para determinar el alcance de la denuncia presentada.

Dado el carácter de los hechos denunciados y el secreto de las diligencias, las fuentes no han precisado qué delitos se investigan.

Extrabajadoras aportan registros y mensajes que respaldan sus testimonios

La apertura de esta investigación se conoce el mismo día en que se hizo público que dos mujeres denunciaron presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante, en una investigación realizada por eldiario.es de España y Univisión Noticias en Estados Unidos.

Ambos medios contrastaron los testimonios de las mujeres supuestamente afectadas con entrevistas a profesionales que las atendieron de sus secuelas y dicen disponer de documentos que respaldan su relación laboral con el intérprete español.

Los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta.

Las extrabajadoras aportaron a los responsables del extenso reportaje periodístico documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias a los gobiernos de España, de Bahamas y de República Dominicana, según señalan ambos medios.

El relato de ambas empleadas describe agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, además de bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas.

La investigación, firmada por cinco periodistas, asegura que Julio Iglesias no ha respondido a ninguno de los intentos de contactar con él o sus representantes legales.

Gobierno español pide ir "hasta el final" en denuncia a Julio Iglesias por agresión sexual



El Gobierno español aboga por llegar "hasta el final" en la investigación sobre las denuncias de dos exempleadas del cantante Julio Iglesias para que no quede "ningún espacio de impunidad".



"No vamos a mirar hacia otro lado", dijo la portavoz del gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y tras otorgar veracidad a las informaciones que publican el periódico digital eldiario.es y la cadena de televisión Univisión Noticias en Estados Unidos.

La portavoz del Ejecutivo español pidió que no haya "ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad" y recordó el compromiso "contundente, firme y rotundo del Gobierno de España ante cualquier violencia, acoso o agresión contra las mujeres", aunque no aclaró si el Gobierno retirará la Medalla de Oro al Mérito en la Bellas Artes que recibió Julio Iglesias en 2010.

La Ministra de Igualdad, Ana Redondo, por su parte recalcó en X que "ante el machismo, no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema" y confió en que "se investigue y se llegue hasta el final".

"Sin cuestionar la presunción de inocencia, en España la ley protege a las víctimas. Cuando no hay consentimiento, hay agresión", incidió Redondo, al tiempo que la portavoz del Gobierno señaló que, pese a no haber leído en profundidad las informaciones, el trabajo periodístico le merece mucho respeto.

Por su parte, Redondo añadió que "se puede ser un excelente cantante y un excelente artista, pero tener un lado muy oscuro, muy machista, un lado realmente preocupante" y agradeció a las mujeres que alzan la voz contra estas actitudes.