Esposo de Melissa Gilbert, actriz de ‘La familia Ingalls’, enfrenta dos cargos de abuso sexual contra menores

Timothy Busfield, de 68 años, dice no recordar a los chicos que formaron parte de la serieThe Cleaning Lady en 2022, donde él era director.

La actriz Melissa Gilbert, recordada por su papel infantil en La familia Ingalls, desactivó su cuenta de Instagram después de que su esposo, el actor y director Timothy Busfield, enfrentara dos cargos de abuso sexual contra menores en el estado de Nuevo México. Según medios internacionales, la justicia emitió una orden de arresto.

La investigación está relacionada con dos hermanos gemelos que participaron en la serie The Cleaning Lady, en 2022, producción en la que Busfield trabajó como director. Según documentos, uno de los menores declaró ante las autoridades que el acusado lo habría tocado de manera indebida en más de una ocasión dentro del set de grabación.

El niño tenía siete años cuando ocurrieron los primeros hechos y manifestó sentir miedo del director, asegurando que se sentía más tranquilo cuando este no estaba presente durante las jornadas de rodaje.

Timothy Busfield dirigió seis episodios de la serie, emitidos por Fox entre 2022 y 2025. En una conversación telefónica con la policía en noviembre de 2025, el actor señaló no recordar con claridad a los menores, aunque reconoció que pudo haber existido algún contacto físico casual, como alzarlos o hacerles cosquillas, indicando además que los padres se encontraban en el set. “No recuerdo a esos niños”, habría dicho en su testimonio.

Por su parte, Warner Bros. confirmó mediante un comunicado que está colaborando con las autoridades y reiteró que la seguridad del elenco, especialmente la de los menores, es una prioridad absoluta para el estudio. La compañía también indicó que toma con seriedad cualquier denuncia y cuenta con mecanismos internos para investigarlas.

De acuerdo con la declaración jurada policial, Warner Bros. inició una investigación interna en 2025 luego de que el sindicato SAG-AFTRA recibiera una denuncia anónima sobre un presunto comportamiento inapropiado ocurrido en diciembre de 2024. Aunque se contrató a un investigador externo, este no logró confirmar los hechos denunciados. Sin embargo, la policía señaló que el estudio habría retrasado la entrega de información clave para el avance del caso.

El proceso se reactivó luego de que, en septiembre de 2025, uno de los niños revelara a su terapeuta y posteriormente a su pediatra haber sido tocado en zonas íntimas. El otro menor indicó que no expresó su incomodidad en su momento por temor a meterse en problemas.