Exactor de 'High School Musical' y 'Hannah Montana' es arrestado por supuesta pornografía infantil

El actor Matt Prokop fue arrestado por pornografía infantil en Texas.
| Fuente: Instagram (mattpro13)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Según TMZ, Matt Prokop fue detenido por la Policía de Texas al ser investigado por cargos de pornografía infantil y resistencia al arresto. Actor estuvo en varias películas de Disney.

El exactor estadounidense Matt Prokop fue arrestado por supuesta posesión de pornografía infantil en Texas. De acuerdo con un reporte de TMZ de este viernes, la exestrella infantil de Disney se encuentra bajo custodia en una cárcel donde fue  detenido "sin derecho a fianza". 

Asimismo, el citado medio internacional reportó que el exactor de 'High School Musical 3' y 'Hannah Montana' fue arrestado "en la víspera de Navidad por múltiples cargos, incluida presunta posesión de pornografía infantil y resistencia al arresto". 

Noticia en desarrollo...

Matt Prokop pornografia infantil

