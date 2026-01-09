Exactor de 'High School Musical' y 'Hannah Montana' es arrestado por supuesta pornografía infantil

El exactor estadounidense Matt Prokop fue arrestado por supuesta posesión de pornografía infantil en Texas. De acuerdo con un reporte de TMZ de este viernes, la exestrella infantil de Disney se encuentra bajo custodia en una cárcel donde fue detenido "sin derecho a fianza".

Asimismo, el citado medio internacional reportó que el exactor de 'High School Musical 3' y 'Hannah Montana' fue arrestado "en la víspera de Navidad por múltiples cargos, incluida presunta posesión de pornografía infantil y resistencia al arresto".

Noticia en desarrollo...