Julio Iglesias es acusado de agresión sexual por dos exempleadas de servicio doméstico

Dos exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias denunciaron presuntas agresiones sexuales ocurridas mientras trabajaban en sus residencias de Punta Cana, en República Dominicana, y Lyford Cay, en Bahamas. Los señalamientos forman parte de una investigación realizada por elDiario.es y Univisión Noticias.

Entre las denunciantes se encuentran una asistenta del hogar y una fisioterapeuta, quienes aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral. Ambas coincidieron en señalar que el supuesto acoso era constante dentro de las propiedades del artista.

Los testimonios de las mujeres que acusan a Julio Iglesias

Una de las mujeres afirma que fue presionada para mantener encuentros sexuales con el cantante. También relata haber recibido bofetadas y otros abusos físicos y verbales. Estos hechos habrían ocurrido en 2021, cuando la más joven tenía 22 años.

La investigación se llevó durante tres años e incluyó entrevistas con otras 15 exempleadas del servicio doméstico y profesionales que trabajaron para Julio Iglesias entre 1990 y 2023, tanto en República Dominicana y Bahamas como en España.

La trabajadora que asegura haber sufrido agresiones sexuales señala que, en ese entonces, el cantante la mandaba llamar con frecuencia a su habitación al finalizar la jornada laboral. La mujer declaró que se sentía "como un objeto" y "como una esclava".

De acuerdo con el reportaje, las presuntas víctimas también mencionan que existía una gran tensión en el ambiente de trabajo, principalmente por el carácter malhumorado que atribuyeron al artista.

Una de las empleadas asegura también que estaban obligadas a realizarse pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como VIH.



Así se estructuraba el entorno laboral de Julio Iglesias, según las denunciantes

Las dos mujeres que denuncian agresiones sexuales fueron entrevistadas en varias ocasiones durante más de un año. La investigación señala que sus testimonios se mantuvieron consistentes y que fueron contrastados con diferentes pruebas como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp e informes médicos.

La investigación también cuestiona el sistema de selección de personal. De acuerdo con conversaciones de WhatsApp a las que tuvo acceso elDiario.es, la contratación se realizaba sin entrevistas presenciales; de hecho, en el primer contacto se solicitaban fotografías de rostro y cuerpo completo.

Las entrevistadas también aseguran que el cantante les hacía preguntas de carácter íntimo sobre su vida sexual. En algunos casos, cuentan que les pedía verles los senos o que los tocaba con el argumento de evaluar cirugías de aumento de pecho ya realizadas o posibles intervenciones futuras.

Además, indicaron que existían dos categorías de mujeres dentro del entorno laboral: el personal de servicio doméstico y aquellas que cumplían funciones específicas, como fisioterapeutas, acompañantes o invitadas. Por encima de ellas estaban las encargadas, quienes gestionaban los asuntos del hogar y transmitían las órdenes del dueño de la casa.

Según los investigadores, no hubo respuesta de Julio Iglesias ni de su equipo legal ante los intentos de comunicación.