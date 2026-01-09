Últimas Noticias
Dua Lipa recomienda libro peruano 'Cien cuyes', de Gustavo Rodríguez, para leer este 2026

Dua Lipa recomiendó libro peruano 'Cien cuyes', del escritor nacional Gustavo Rodríguez.
| Fuente: Instagram (dualipa)/(gustavoescribe)
por Harold Quispe

·

¡Otra fan de la literatura peruana! El escritor Gustavo Rodríguez dio a conocer que Dua Lipa incluyó 'Cien cuyes' entre "los libros que más ansiamos leer en 2026".

Dua Lipa se declara oficialmente fan de la literatura peruana. La famosa cantante y modelo británica mostró su preferencia por los proyectos literarios nacionales recomendando el libro Cien cuyes, del escritor peruano Gustavo Rodríguez, en su boletín oficial de lectura Service95 Book Club, en el cual ella hace sus principales recomendaciones de obras y autores.

Fue el propio Gustavo Rodríguez quien dio a conocer este viernes, por medio de un posteo en su cuenta de Instagram, que la intérprete de Don't Start Now y Levitating incluyó su libro Cien cuyes, traducido al inglés One Hundred Guinea Pigs, entre las 21 novelas imprescindibles para el 2026, según la percepción del club de lectura de Dua Lipa.

“El club de lectura de Dua Lipa acaba de recomendar Cien cuyes (One Hundred Guinea Pigs) para cuando salga al público anglosajón en unos meses. Es raro, loco, dónde puede terminar lo que uno pergeña en solitario”, escribió el autor nacional mostrando su entusiasmo por la elección de su trabajo.

Cabe recordar que Cien cuyes de Gustavo Rodríguez se lanzó oficialmente el 23 de marzo de 2023. La obra permitió al escritor llevarse el Premio Alfaguara de ese año, iniciando así una gira por España, estando disponible, además, en todo Hispanoamérica.

El libro Cien cuyes, de Gustavo Rodríguez, se lanzó oficialmente el 23 de marzo de 2023.
| Fuente: Instagram (gustavoescribe)

¿Qué dijo el club de lectura de Dua Lipa sobre el libro Cien cuyes?

Dua Lipa decidió incluir Cien cuyes de Gustavo Rodríguez en su Service95 Book Club, donde la artista británica recomienda libros mensuales, así como entrevistas a autores, entre otros elementos literarias para fomentar la lectura en los jóvenes.

“En el Club de Libros Service95 siempre buscamos libros que nos abran un poco el mundo: historias que cambien nuestra perspectiva, nos lleven a un lugar inesperado o nos permitan ponernos en la piel de otra persona por un rato”, se lee en el documento compartido por Rodríguez.

Seguidamente, la estrella internacional recomendó a Cien Cuyes, de Gustavo Rodríguez, siendo traducido al idioma anglosajón por Daniel Hahn, y el cual estará disponible desde el 14 de julio.

“Desde los esperados regresos de los favoritos premiados hasta las nuevas voces que reescriben los géneros, estos son los libros que ansiamos leer en 2026 (…) Cien cuyes, de Gustavo Rodríguez, traducido por Daniel Hahn (disponible el 14 de julio)”, expone.

¿De qué trata el libro Cien cuyes, de Gustavo Rodríguez?

La novela Cien cuyes, de Gustavo Rodríguez, aborda de forma conmovedora la longevidad de la sociedad actual y el trato hacia la gente mayor.

"La amistad hace que la vida valga la pena vivirla, y también que valga la pena terminarla. Cuando Eufrasia Vela comienza a trabajar como cuidadora de ancianos en Lima, no sospecha que su trabajo la llevará a una encrucijada existencial", se lee en la sinopsis compartida por Service95 Book Club, de Dua Lipa.

Cabe resaltar que la trama, que mezcla humor y drama, usa elementos de la cultura popular peruana y reflexiona sobre la fragilidad de la vida, la dignidad humana y las diferencias sociales en la vejez, cuestionando el valor del servicio y la compañía frente al abandono.

