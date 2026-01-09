Dua Lipa recomienda libro peruano 'Cien cuyes', de Gustavo Rodríguez, para leer este 2026

Dua Lipa se declara oficialmente fan de la literatura peruana. La famosa cantante y modelo británica mostró su preferencia por los proyectos literarios nacionales recomendando el libro Cien cuyes, del escritor peruano Gustavo Rodríguez, en su boletín oficial de lectura Service95 Book Club, en el cual ella hace sus principales recomendaciones de obras y autores.

Fue el propio Gustavo Rodríguez quien dio a conocer este viernes, por medio de un posteo en su cuenta de Instagram, que la intérprete de Don't Start Now y Levitating incluyó su libro Cien cuyes, traducido al inglés One Hundred Guinea Pigs, entre las 21 novelas imprescindibles para el 2026, según la percepción del club de lectura de Dua Lipa.

“El club de lectura de Dua Lipa acaba de recomendar Cien cuyes (One Hundred Guinea Pigs) para cuando salga al público anglosajón en unos meses. Es raro, loco, dónde puede terminar lo que uno pergeña en solitario”, escribió el autor nacional mostrando su entusiasmo por la elección de su trabajo.

Cabe recordar que Cien cuyes de Gustavo Rodríguez se lanzó oficialmente el 23 de marzo de 2023. La obra permitió al escritor llevarse el Premio Alfaguara de ese año, iniciando así una gira por España, estando disponible, además, en todo Hispanoamérica.