Hailee Steinfeld mostró su embarazo por primera vez en los Globos de Oro 2026 [VIDEO]

Hailee Steinfeld mostró su embarazo por primera vez en público en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026 que se llevaron a cabo la noche del último domingo 11 de enero en el Beverly Hilton Hotel, en Beverly Hills, California.

La estrella de Pecadores acudió al evento luciendo un vestido rosa pastel dejando ver su pronunciado vientre. Del mismo modo, la actriz y cantante estadounidense usó un llamativo collar plateado siendo uno de los accesorios más comentados de los premios.

Esta aparición de Hailee en la alfombra roja se dio días después de que anunciara la espera de su primer hijo junto a su esposo, el mariscal de campo de la National Football League (NFL), Josh Allen, uno de los jugadores de la liga más mediáticos por sus victorias deportivas.

Por otro lado, Hailee Steinfeld fue una de las presentadoras de la ceremonia de la edición 83 de los Globos de Oro. La actriz anunció, junto a Ayo Edebiri, a la exitosa miniserie Adolescence como ganadora en la categoría Mejor serie limitada, serie antológica o película para televisión

Cabe mencionar que si bien Hailee Steinfeld no fue incluida en la nominación de Mejor actriz de reparto, la película Pecadores consiguió siete nominaciones incluido el de Mejor actor de drama con su protagonista, Michael B. Jordan.