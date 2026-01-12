Últimas Noticias
Hailee Steinfeld mostró su embarazo por primera vez en los Globos de Oro 2026 [VIDEO]

Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Días atrás, la estrella de 'Pecadores' dio a conocer que espera un hijo junto a su esposo el jugador de la NFL, Josh Allen. Mira la aparición de Hailee Steinfeld.

Hailee Steinfeld mostró su embarazo por primera vez en público en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026 que se llevaron a cabo la noche del último domingo 11 de enero en el Beverly Hilton Hotel, en Beverly Hills, California.

La estrella de Pecadores acudió al evento luciendo un vestido rosa pastel dejando ver su pronunciado vientre. Del mismo modo, la actriz y cantante estadounidense usó un llamativo collar plateado siendo uno de los accesorios más comentados de los premios.

Esta aparición de Hailee en la alfombra roja se dio días después de que anunciara la espera de su primer hijo junto a su esposo, el mariscal de campo de la National Football League (NFL), Josh Allen, uno de los jugadores de la liga más mediáticos por sus victorias deportivas.

Por otro lado, Hailee Steinfeld fue una de las presentadoras de la ceremonia de la edición 83 de los Globos de Oro. La actriz anunció, junto a Ayo Edebiri, a la exitosa miniserie Adolescence como ganadora en la categoría Mejor serie limitada, serie antológica o película para televisión

Cabe mencionar que si bien Hailee Steinfeld no fue incluida en la nominación de Mejor actriz de reparto, la película Pecadores consiguió siete nominaciones incluido el de Mejor actor de drama con su protagonista, Michael B. Jordan.

Hailee Steinfeld y Josh Allen anunciaron la espera de su primer hijo

Fue el 12 de diciembre de 2025 que Hailee Steinfeld y Josh Allen dieron a conocer a sus seguidores que esperan a su primer hijo juntos luego de haber contraído matrimonio en setiembre del mismo año.

A través de un mensaje íntimo, de su boletín personal, la recordada estrella de Hawkeye y Bumblebee compartió la noticia resaltando que dejaba atrás un año "de crecimiento", de cambios y prioridades en su vida tras su casamiento.

Por otra parte, la pareja decidió difundir un emotivo video en sus redes sociales. Josh Allen apareció besando el vientre descubierto de su pareja mientras ella sonríe.

Los dos se besan y se miran fijamente mientras posan para una sesión de fotos en medio del nevado dentro de un bosque. Finalmente, los esposos se toman de la mano, se voltean y dejan ver un peculiar muñeco de nieve en el medio en símbolo del hijo que esperan.

¿Quién es Hailee Steinfeld?

Hailee Steinfeld es una actriz y cantante estadounidense. Desde adolescente, se dedicó a la actuación en cortometrajes y series.

Su primer éxito fue con su papel de Mattie Ross en la adaptación de True Grit de los hermanos Coen, lo cual le valió su primera nominación al Óscar.

Posteriormente, tuve papales importantes en películas como Ender's Game (2013), Romeo & Juliet (2013), Begin Again (2013) y 3 Days to Kill (2014).

Del mismo modo, interpretó a Emily Junk en la serie de películas Pitch Perfect (2015-2017) y a Nadine Franklin en The Edge of Seventeen (2016), lo que le permitió su primera nominación a los Globos de Oro.

Otro papel exitoso fue el de Charlie Watson en la película de acción Bumblebee. Entre 2019 y 2021 interpretó a Emily Dickinson en la serie de comedia dramática de Apple TV+, Dickinson. De igual manera, se unió a Marvel como Kate Bishop en la serie de Disney Plus, Hawkeye.

Steinfeld también se desenvuelve en la música produciendo algunos de los temas de las películas donde actuó. Entre sus canciones más reconocidas están: Flashlight, Love Myself, Let Me Go, Wrong Direction y I Love You.

