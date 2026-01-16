Julio Iglesias rompe su silencio y niega acusaciones de abuso tras denuncias de dos exempleadas

El cantante Julio Iglesias rompió su silencio y respondió a las acusaciones de abuso sexual presentadas por dos mujeres que trabajaron anteriormente para él. A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de Instagram, el artista negó haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer.

En su comunicado, el español, de 82 años, señaló que responde "con profundo pesar" a los señalamientos formulados por las exempleadas y reiteró que rechaza de forma categórica las acusaciones. También indicó que esta situación representa un agravio grave a su dignidad personal.

Para asumir su defensa, Julio Iglesias contrató al abogado José Antonio Choclán, con despacho en Madrid. El letrado ha participado anteriormente en otros procesos mediáticos, de hecho, defendió a Cristiano Ronaldo en el proceso por fraude fiscal y a los también futbolistas Gabi Fernández y Ángel Lafita en el juicio por el presunto amaño del partido Levante-Zaragoza de 2011.

Primera reacción pública de Julio Iglesias

Esta es la primera vez que Julio Iglesias se pronuncia directamente sobre el caso, luego de que las denuncias fueran reveladas en una investigación periodística publicada por el medio español elDiario.es y la cadena estadounidense Univisión.

Días antes, personas de su entorno habían adelantado a la revista ¡Hola! que el artista estaba preparando su defensa legal y que confiaba en que los hechos serían esclarecidos.

En su mensaje, Iglesias también agradeció las muestras de apoyo recibidas. Dijo los mensajes de "cariño y lealtad" enviados por personas cercanas le han brindado consuelo en esta situación.

Comunicado de Julio Iglesias frente a las acusaciones de dos exempleadas por abuso sexual.Fuente: Instagram: Julio Iglesias

¿Qué dijo la esposa de Julio Iglesias ante las denuncias?

Miranda Rynsburger, esposa de Julio Iglesias desde 2010, reaccionó al comunicado con un breve mensaje de apoyo. Usando su cuenta de Instagram escribió en la caja de comentarios el siguiente mensaje: "A tu lado siempre".



Hasta ahora, esta ha sido la única manifestación pública de Rynsburger. Por el momento, las autoridades continúan recabando información para determinar los siguientes pasos en la investigación.

¿De qué se le acusa a Julio Iglesias?

De acuerdo con la investigación periodística, los hechos denunciados habrían tenido lugar en propiedades de Julio Iglesias ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España.

Las denunciantes desempeñaban distintas funciones; una trabajaba como empleada del hogar y la otra como fisioterapeuta. Ambas sostienen que los presuntos abusos ocurrieron durante el tiempo en que prestaban servicios profesionales al cantante.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España confirmó la apertura de una investigación para esclarecer los hechos. En este proceso, las dos mujeres serán citadas a declarar en calidad de testigos protegidas.

Las denunciantes están representadas por la organización Women’s Link, especializada en la defensa de los derechos de las mujeres en contextos de violencia y abuso.

Giovana Ríos, directora ejecutiva de Women’s Link, señaló que otras mujeres que también trabajaron para el cantante se han puesto en contacto con la organización. Sin embargo, evitó precisar si se trata de otras posibles víctimas a fin de resguardar su privacidad.

Según información difundida por elDiario.es y Univisión, las extrabajadoras entregaron a las autoridades distintos elementos de prueba. Entre ellos figuran: documentos laborales, fotografías, grabaciones de audio, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas, entre otros.