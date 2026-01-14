Julio Iglesias: Fiscalía española escuchará a las denunciantes como testigos protegidos

La Audiencia Nacional española escuchará a las dos mujeres que acusan al cantante de presuntos delitos de acoso y agresión sexual ocurridos en 2021.

El proceso judicial contra Julio Iglesias continúa avanzando en España. Este miércoles se confirmó que la Fiscalía de la Audiencia Nacional tomará declaración a las dos mujeres que denunciaron al cantante el pasado 5 de enero, por presuntos delitos de acoso y agresión sexual ocurridos en 2021.

Durante una rueda de prensa, el equipo legal de la organización Women’s Link, que representa a las denunciantes, informó que el Ministerio Público escuchará a las mujeres —identificadas como Laura y Rebeca— en calidad de testigos protegidos, una medida destinada a resguardar su seguridad.

A través de sus redes sociales, la organización precisó que ambas mujeres presentaron una denuncia por violencia sexual, física, psicológica y económica, hechos que —según sostienen— habrían ocurrido mientras trabajaban en propiedades de Julio Iglesias ubicadas en el Caribe. “Buscan investigación, reconocimiento y reparación”, indicó Women’s Link.

En una rueda de prensa, Women’s Link anunció que el Ministerio Público español tomará declaración a las dos mujeres que denunciaron al cantante Julio Iglesias, quienes lo harán en calidad de testigos protegidos. | Fuente: EFE/Women's Link

¿De qué se le acusa a Julio Iglesias?

En la conferencia de prensa, Jovana Ríos Cisnero, directora ejecutiva de Women’s Link, confirmó que la Fiscalía decidió avanzar con la toma de declaraciones y otorgarles el estatus de testigos protegidos. Asimismo, detalló que la denuncia recoge hechos ocurridos entre enero y octubre de 2021, los cuales podrían constituir delitos de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, además de presunto acoso sexual, agresión sexual y lesiones.

Ríos Cisnero añadió que la defensa ha solicitado medidas de protección adicionales, entre ellas evitar cualquier contacto directo entre las denunciantes —y sus familias— con los sospechosos, así como garantizar la protección de su intimidad durante el desarrollo de la investigación.

Las denuncias contra Julio Iglesias

Según la investigación de eldiario.es, dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias —una como empleada del hogar y otra como fisioterapeuta— denunciaron en 2021 presuntos episodios de acoso y agresión sexual por parte del artista.

Los hechos habrían ocurrido en propiedades del cantante ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España. Los medios que difundieron la información intentaron obtener una reacción del entorno del artista, sin obtener respuesta hasta el momento.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió diligencias para analizar el alcance de la denuncia presentada el 5 de enero y determinar si este órgano judicial es competente para investigar los hechos.

En un comunicado remitido a EFE, se señala que, según la denuncia, las mujeres habrían sido víctimas de “múltiples formas de violencia —sexual, psicológica, física y económica—” entre enero y octubre de 2021.

El documento indica que, de acuerdo con su testimonio, el denunciado habría incurrido en conductas de acoso sexual, control de comunicaciones personales, restricciones de movilidad y jornadas laborales extensas, sin contrato ni días de descanso.

La postura del Gobierno español

Elma Saiz reiteró el compromiso del Gobierno Español de actuar con firmeza frente a cualquier forma de violencia contra las mujeres y subrayó que la investigación debe desarrollarse sin excepciones, independientemente de la notoriedad pública del denunciado.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, señaló en X que “ante el machismo no se puede mirar hacia otro lado”. Redondo precisó que estas actuaciones deben realizarse sin vulnerar la presunción de inocencia, recordando que la legislación española protege a las víctimas. "Se puede ser un excelente cantante y un excelente artista, pero tener un lado muy oscuro, muy machista, un lado realmente preocupante", agregó.

En contraste, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expresó públicamente su respaldo al cantante. En un mensaje difundido en X, cuestionó las denuncias y rechazó lo que consideró un intento de desprestigio contra el artista. "La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", escribió.

Hasta el momento, el Gobierno español no ha confirmado si retirará la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes concedida a Julio Iglesias en 2010. No obstante, Redondo, señaló en declaraciones al programa Mañaneros 360 que el asunto “se está valorando y se está estudiando”. En la misma línea, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, indicó a EFE que “es algo que estamos analizando y que valoraremos, porque evidentemente nos sentimos interpelados por unas investigaciones tan graves”.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis