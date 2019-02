Penélope Cruz también es una de las musas de Lagerfeld, a quien dedicó un emotivo mensaje tras su muerte. "Mi querido Karl, nunca olvidare el cariño y respeto con el que siempre me has tratado, tu generosidad, tu mente brillante y todo lo que me has hecho reír. Todos los momentos vividos contigo desde el día que te conocí, son un tesoro que se queda guardado en mi corazón para siempre".