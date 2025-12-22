Kim Woo Bin y Shin Min Ah se casaron tras más de 10 años de relación: invitados de lujo y su primera foto oficial

Los actores sellaron su historia con una ceremonia íntima, una lista de invitados llena de estrellas y una imagen nupcial que emocionó a sus seguidores.

Tras diez años de una relación discreta y sólida, Kim Woo-bin y Shin Min-ah dieron un paso definitivo y contrajeron matrimonio en Seúl, consolidando una de las historias de amor más admiradas del entretenimiento surcoreano.

La boda se realizó el sábado 20 de diciembre en el Dynasty Hall del hotel The Shilla Seoul, un espacio emblemático de la capital. El enlace se llevó a cabo bajo estricta privacidad y con un reducido número de invitados, tal como lo habían adelantado los representantes de ambos actores. Aunque el inicio estaba previsto para las 6:00 p. m. (hora local), la ceremonia comenzó alrededor de una hora después.

El evento fue concebido como una celebración íntima, lejos de cámaras y exposiciones mediáticas. Solo familiares y amistades cercanas acompañaron a la pareja, en coherencia con el bajo perfil que han mantenido desde que confirmaron su relación en 2015.

🌈| Taehyung marcou presença hoje no casamento dos atores Kim Woo-Bin e Shin Min-Ah! 💍✨



Completamente lindo, simpático e elegante. Nosso Tae é maravilhoso! 😍💜 pic.twitter.com/rZm52O3E9N — 𝐀𝐑𝐌𝐘 𝐅𝐎𝐑 𝐘𝐎𝐔𝐓𝐇 ⟭⟬⁷ 💜✨ (@armyforyouth_) December 20, 2025

¿Quiénes asistieron a la boda de Kim Woo-bin y Shin Min-ah?

Uno de los protagonistas de la velada fue Lee Kwang-soo, amigo cercano de Kim Woo-bin, quien asumió el rol de anfitrión y ofició distintos momentos de la ceremonia. Aun así, la boda reunió a numerosas figuras del mundo del cine, la televisión y la música, lo que atrajo a la prensa a los exteriores del hotel.

Entre los asistentes se encontraban V (BTS), Nam Joo-hyuk, Kim Tae-ri, Gong Hyo-jin, Ryu Jun-yeol, Uhm Jung-hwa, Lee Byung-hun, Ahn Bo-hyun, Jin Kyung, Yoo Hae-jin y Lee Se-young, además de reconocidos nombres de la industria como la guionista Kim Eun-sook y el productor Na Young-seok.

Uno de los gestos más comentados fue el de D.O., integrante de EXO, quien pese a no tener previsto asistir, se desplazó hasta el hotel tras cumplir compromisos en los Melon Music Awards 2025 para saludar brevemente a los recién casados.

Según medios locales, la ceremonia fue guiada por el venerable Pomnyun Sunim, monje budista con un vínculo cercano al actor. Durante los años más difíciles de la vida de Kim Woo-bin, el religioso le brindó acompañamiento espiritual durante su tratamiento contra el cáncer nasofaríngeo, lo que dio un profundo significado a su participación en el enlace.

El momento musical estuvo a cargo de Car, the Garden, quien interpretó una canción especialmente dedicada al nuevo capítulo que inicia la pareja.

Primera imagen oficial y detalles personalizados

La agencia AM Entertainment difundió una imagen de los esposos a través de las redes sociales. Sin embargo, el fotógrafo a cargo contó que la sesión previa al matrimonio coincidió con la primera nevada de 2025, creando una atmósfera que describió como “cinematográfica”, marcada por el frío, la complicidad del equipo y un ambiente de celebración sincera.

La boda también destacó por sus elementos hechos a mano. La invitación incluyó una ilustración diseñada por Shin Min Ah y caligrafía de Kim Woo Bin. Tanto el menú como los recuerdos entregados a los invitados incorporaron dibujos y detalles personalizados, reflejando el carácter cercano y creativo de la pareja.

AM Entertainment publica foto de boda de Shin Min Ah y Kim Woobin antes de su ceremonia de boda.Fuente: IG: @ament_official

Un “sí” acompañado de solidaridad

Antes de la ceremonia, Kim Woo-bin y Shin Min-ah realizaron una donación conjunta de 300 millones de wones a diversas instituciones médicas y humanitarias. El aporte fue destinado a organizaciones dedicadas a la atención de pacientes con quemaduras, niños con cáncer y comunidades vulnerables, en línea con el compromiso social que ambos actores han sostenido durante años.

La historia de la pareja comenzó en 2015 durante una campaña publicitaria y se fortaleció con el tiempo, especialmente en 2017, cuando Shin Min-ah acompañó a Kim Woo-bin durante su tratamiento médico. Tras su recuperación, ambos retomaron sus carreras y compartieron pantalla en 2022 en el drama Nuestro horizonte azul.