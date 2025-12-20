James Van Der Beek sobre su diagnóstico de cáncer: "Lo mejor que me ha pasado en la vida"

James Van Der Beek, estrella de la serie Dawson's Creek, habló sobre su diagnóstico de cáncer colorrectal en etapa 3 durante una reciente entrevista en el programa Today. El actor reveló detalles sobre cómo recibió la noticia, su estado actual de salud y los cambios que ha experimentado desde que fue diagnosticado en 2023.

El intérprete, de 48 años, recordó el momento en que los médicos confirmaron la enfermedad. "Entré en shock", admitió. "Pero, ¿sabes?, una de las cosas por las que me sentí muy afortunado fue que, cuando escuché la noticia, pensé: 'Esto va a ser lo mejor que me haya pasado en la vida'".

Según explicó, ese pensamiento estuvo acompañado por una reflexión sobre los cambios que vendrían a partir del diagnóstico. "Tenía una pequeña voz en mi cabeza que decía: 'Vas a hacer cambios en tu vida que nunca, jamás harías si no tuvieras un diagnóstico tan extremo, y eso va a sumar años saludables y felices a tu vida'".

Cómo el cáncer llevó a Van Der Beek a replantear su estilo de vida

Van Der Beek señaló que la enfermedad le permitió observar su vida desde otra perspectiva. "No creo que antes supiera lo que era bajar el ritmo. No creo que supiera lo que era realmente mirar todo lo que como, todo lo que pongo en mi cuerpo", indicó.

Al referirse al "mayor cambio" desde que hizo público su diagnóstico, el exprotagonista de Dawson’s Creek comentó que atraviesa un "viaje de amor propio". En ese proceso, explicó: "Lo que me di cuenta es que sigo siendo digno de amor: de mi propio amor y del amor de Dios".

El actor también mencionó otro aspecto que considera un "regalo" dentro de su experiencia con el cáncer.

"Creo que antes del cáncer tomaba todos esos pequeños y hermosos momentos como parte de un conjunto. Era consciente de todo. Y ahora puedo, mucho más, simplemente quedarme en ese momento exacto. Así que la presencia es realmente el regalo que el cáncer me ha dado", comentó.

Van Der Beek asegura sentirse "mejor cada mes" tras su diagnóstico

Durante la entrevista, Van Der Beek también habló del apoyo de su entorno familiar. El actor, que tiene seis hijos con su esposa Kimberly Van Der Beek, afirmó que "no estaría vivo si no fuera por mi esposa". Sobre ella, agregó: "Ella realmente ha dado un paso al frente como cuidadora, como enfermera y como la cabeza del hogar".

También se refirió a sus hijos y a cómo han vivido el proceso: "Por más que quiera protegerlos de verme con algún tipo de dolor o estrés -yo quería ser Superman, Súper Papá-, te das cuenta de que la resiliencia no solo es algo que ellos tienen y pueden desarrollar, sino que es lo mejor para ellos".

El actor indicó que su evolución ha sido positiva y aseguró que se siente "mejor cada mes".

Van Der Beek ya había hablado sobre su enfermedad en una aparición previa en Today, en julio, cuando describió el cáncer como un "trabajo de tiempo completo".

"Es un proceso. Probablemente será un proceso por el resto de mi vida". En esa ocasión, comentó que se sentía "muy bien" y que valoraba "la belleza de hacer las cosas un poco más despacio y priorizar el descanso, y realmente permitir que eso sea el trabajo".