Murió la primera esposa de Chuck Norris a los 84 años: “Siempre apreciaré lo que construimos juntos”

Holecheck conoció a Norris a finales de la década de 1950, cuando ambos eran estudiantes en North High School en Torrance, California. | Fuente: Facebook: Chuck Norris
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

El actor y artista marcial se despidió de Dianne Holechek con quien tuvo dos hijos y un matrimonio que duró 30 años.

“Estoy profundamente triste de compartir que mi exesposa ha fallecido”, escribió Chuck Norris a través de las redes sociales anunciando el fallecimiento de Dianne Holechek a los 84 años, su primera esposa y madre de sus hijos.

El mensaje acompañado de una foto juntos, confesó que, después de 30 años de casados, seguían siendo amigos y esos años de amistad “significaban mucho para mí”. 

“Dianne era una persona increíble. Ella era amable, inteligente, y vivió la vida al máximo. Su presencia en mi vida nunca será olvidada. Ella también fue una madre amorosa y entregada a nuestros hijos, Mike y Eric, que siempre fueron su mayor orgullo”, agregó. “Incluso cuando nuestras vidas tomaron direcciones diferentes, continuamos cuidándonos profundamente el uno por el otro, y siempre apreciaré los recuerdos que construimos juntos”. 

Si bien Chuck Norris no dio detalles de su fallecimiento, fue su hijo Mike quien informó a TMZ que murió en su casa en Texas tras luchar contra la demencia.

Una vida lejos del foco público

Chuck Norris es un reconocido actor y es recordado por sus innumerables películas y series de acción. Sin embargo, antes de ser famoso, se casó con Dianne Holechek en 1958 cuando apenas tenían 18 y 17 años, respectivamente. Estuvieron juntos durante 30 años y acompañó al artista en su crecimiento como artista marcial y profesional.

Tuvieron dos hijos Mike y Eric Norris quienes también siguieron los pasos de su padre. El divorcio llegó en 1989 y, pese a algunas diferencias que tuvieron en el camino, llegaron a ser amigos por el bien de su familia. 

Chuck Norris

