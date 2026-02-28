Sydney Sweeney se hace viral al mostrar sus habilidades futbolísticas en un estadio de Portugal [VIDEO]

La actriz estadounidense Sydney Sweeney realizó una visita al Estadio José Alvalade, en Portugal, donde presenció el partido en el que el Sporting de Lisboa venció 3-0 al Estoril Praia. Tras el encuentro, la famosa estrella de Hollywood ingresó al campo y protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada.

Durante su paso por la cancha, Sweeney tomó el balón y realizó pases cortos, dominó la pelota y mostró coordinación en los movimientos, llamando la atención de quienes permanecían en el estadio. También interactuó con la mascota oficial del club, Jubas, y saludó a aficionados que la reconocieron en las tribunas.

En el césped también se encontraban los actores Leo Woodall y Matthew Goode, quienes se animaron a hacer algunos toques de balón con ella. Las imágenes del momento se viralizaron en redes sociales.

Por si fuera poco, también recreó la celebración característica del exjugador del club Bruno Fernandes, quien suele festejar sus goles tapándose los oídos.

👋 A visita de @sydney_sweeney ao Estádio José Alvalade 💚 pic.twitter.com/YN2wU5J7XB — Sporting CP (@SportingCP) February 28, 2026

¿Sydney Sweeney tuvo un romance con Christian Pulisic?

Sydney Sweeney es una actriz y productora estadounidense de 28 años, reconocida por sus papeles en las series de televisión como Euphoria y The White Lotus, así como en la película Anyone But You. Inició su carrera con pequeñas apariciones en producciones independientes hasta lograr el éxito comercial en Hollywood.

A finales de 2025, diversos medios la relacionaron con el futbolista estadounidense Christian Pulisic, aunque él negó la relación poco después. Asimismo, tras su separación de Jonathan Davino, en agosto de 2025, se reportó que varios jugadores de la Premier League intentaron contactarla a través de mensajes privados.

El rumor sobre el supuesto romance con Pulisic comenzó tras una publicación de la cuenta italiana especializada en fútbol DNA Bomber, información que luego fue replicada por medios deportivos como La Gazzetta dello Sport y plataformas de entretenimiento.

Ante la magnitud de las especulaciones, el deportista se pronunció. "Por favor, dejen de inventar historias sobre mi vida personal. Es necesario exigir responsabilidades a las fuentes; puede afectar la vida de las personas", escribió en sus historias de Instagram el 28 de diciembre.

"Sydney Sweeney"



Porque juega al fútbol mejor que algunos futbolistas de Primera. pic.twitter.com/z6Bc75A7Zj — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 28, 2026