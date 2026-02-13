Walter Lozano ‘Bica’ tras ser una baja en Ahora Nación: “seguiré apoyando al partido en el equipo técnico de seguridad ciudadana”

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declaró improcedente la candidatura al Senado del coronel PNP (r) al advertir que su partido no reservó posición para designados tras las elecciones primarias.

A través de la resolución N.º 0252 -2026-JNE, el Jurado Nacional de Elecciones resolvió declarar improcedente la solicitud de inscripción de Walter Lozano Pajuelo, el coronel PNP (r) candidato al senado por el distrito electoral de Huánuco por el partido político Ahora Nación.

Con esta decisión, el Pleno del JNE respaldó la medida que adoptó a su vez el 21 de enero el Jurado Electoral Especial de Huánuco, que lo excluyó para participar en la contienda electoral al advertir que la organización política reemplazó a un candidato que había sido elegido en la posición 1 de la lista producto de las elecciones internas, para colocar en su lugar a Walter Lozano en calidad de candidato designado. “No obstante, de la revisión del citado listado oficial de registro de candidatos, se constata que la organización política no reservó posición alguna para candidatos designados en la circunscripción correspondiente [Huánuco]”, se lee en el documento.

Al respecto, el coronel en retiro señaló a El Poder en tus Manos de RPP que la decisión del Pleno del JNE no ha sido uniforme conforme a otras candidaturas similares a su caso.

“El partido decide designarme directamente, no en reemplazo como se ha querido interpretar. El Jurado, a mi parecer, ha privilegiado un criterio administrativo sobre el principio de participación política, que es el que debería primar”, sostuvo.

Seguirá apoyando al partido

Como la decisión del Pleno es inapelable, Walter Lozano acepta que su intención de candidatura llegó a su fin, pero no su vinculación con la organización política que tiene como candidato presidencial a Alfonso López-Chau. Señaló que seguirá trabajando en el proyecto de seguridad ciudadana de Ahora Nación.

“Seguiré apoyando al partido, a sus ideales, a sus objetivos, porque mi participación no estaba limitada a la candidatura sino, un apoyo al partido, a lo que quiere conseguir en los próximos cinco años. Voy a participar como parte del equipo técnico en todo lo que yo pueda aportar, sobre todo en el tema de seguridad que es lo mejor que sabemos hacer”, expresó el excandidato.

Justamente, el candidato presidencial le mostró su respaldo vía su cuenta oficial de X con el siguiente mensaje:

“Expreso mi total solidaridad con Walter Lozano, cuya candidatura al Senado ha sido declarada improcedente. El coronel “Bica” seguirá fortaleciendo nuestro equipo técnico con su experiencia y compromiso con la seguridad del país. El Jurado Nacional de Elecciones ha adoptado una decisión institucional. Desde Ahora Nación, también institucionalmente, expresamos nuestro respaldo político y jurídico total al coronel ‘Bica’. Nada detiene nuestro compromiso con un Perú seguro, justo y con un verdadero cambio en 2026”.

El retiro de Walter Lozano de la lista al senado no es la única baja en Ahora Nación. Aunque por motivos distintos, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 aceptó la renuncia de Antonio Maldonado Paredes, el exprocurador anticorrupción que postulaba al Senado con el número 7.