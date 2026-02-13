Isabella Ladera dio detalles de su embarazo y sorprendió al hablar de posible boda con Hugo García

Hugo García reveló su deseo de ser padre en medio de su relación con Isabella Ladera. | Fuente: Instagram (isabella.ladera)

Isabella Ladera cuenta cómo fue la reacción de Hugo García

Isabella Ladera contó que dio la noticia de su embarazo a su pareja Hugo García en un parque y que no sabía como decírselo. “Quería decírselo en un momento muy tranquilo, prepararle una sorpresa, una cajita, unos globitos, una nota”, señaló.

Seguidamente, mencionó que miró a los ojos a su novio y le dijo: “’Tengo que contarte algo, no puedo aguantar más’” provocando una gran emoción en Hugo, quien, según mencionó Ladera, quedó “en shock”.

"Él me dijo: 'Tanto tiempo esperando esta noticia', y se pone a llorar un rato. Ya después de dársela (la noticia) se mostró agradecido, muy feliz (…) Desde ese momento no hemos dejado de hablar de la llegada de nuestro bebé y de todos los planes que tenemos", refirió.

¿Isabella Ladera se casará con Hugo García tras confirmar su embarazo?

En otro momento, Isabella Ladera fue consultada sobre si piensa casarse con Hugo García tras confirmar la espera de su primer hijo. “Yo soy una persona que actualmente cree mucho en el compromiso real, en elegirnos el uno al otro diariamente”, respondió deslizando planes de boda en un futuro.

A pesar de su firmeza en la relación, la modelo mencionó que el casarse para ambos es “una decisión que se toma a diario”. “Tenemos un concepto muy similar con respecto a lo familiar y estamos bastante alineados y muy agarrados de la mano. Así que lo que venga, es por qué ambos lo queremos”, añadió.

Isabella Ladera y Hugo García dieron a conocer la espera de su primer hijo este viernes.Fuente: Instagram

¿Isabella Ladera piensa tener más hijos?

Isabella Ladera mencionó que la primera persona a quien contó sobre su hijo con Hugo García fue su madre, quien se mostró contentar de pronto ser nuevamente abuela.

“Creo que es su rol favorito, su papel favorito en la vida. Entonces, me enorgullece mucho que también haya sentido ese instinto de querer contarle primero a ella y que lo haya recibido de la misma manera que yo. Es su bebé teniendo otro bebé”, explicó.

Si bien afirmó desconocer el sexo de su bebé, Isabella señaló que ya viene eligiendo nombres con Hugo García tanto para niños como para niñas. “Es algo muy nuestro. No tienen idea de cuánto queremos cuidar esto”, exclamó.

Por último, la influencer venezolana descartó, por el momento, pensar en tener otro hijo ya que busca tener tiempo para realizar sus proyectos profesionales.

“Ay, es complicado porque ya tengo dos gatos, ya tenemos perros, ya tenemos a los bebés. Queremos viajar, queremos hacer tantas cosas. No digo que una familia numerosa lo evite, pero sí lo hace un poco más complejo. Entonces, vamos a enfocarnos en este bebé y ya veremos qué pasa”, declaró.

La influencer Isabella Ladera remeció las redes sociales al anunciar su embarazo.Fuente: Instagram (isabella.ladera)