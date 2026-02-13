Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Isabella Ladera dio detalles de su embarazo y sorprendió al hablar de posible boda con Hugo García

Isabella Ladera da detalles de su embarazo y cuenta cómo reaccionó su pareja Hugo García.
Isabella Ladera da detalles de su embarazo y cuenta cómo reaccionó su pareja Hugo García. | Fuente: Instagram (isabella.ladera)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Me dan ganas de llorar", expresó Isabella Ladera al hablar de su embarazo y su relación con Hugo García, quien "se puso muy feliz" al enterarse de la gestación de su pareja.

Isabella Ladera y Hugo García confirmaron que se convertirán en padres
Isabella Ladera y Hugo García confirmaron que se convertirán en padres. | Fuente: Instagram (isabella.ladera)

Isabella Ladera y Hugo García anunciaron que serán padres. La popular influencer venezolana remeció las redes sociales al publicar una foto junto al modelo peruano mientras sostenía una ecografía confirmando así su embarazo luego de diversos rumores en los medios de espectáculos.

“Mitad tuya, mitad mía. Nuestro”, escribió Ladera en su post que ya tiene más de 1,5 millones de reacciones a pocas horas de su publicación. Posteriormente, la también empresaria compartió un breve video donde aparece echada en un sofá con Hugo, quien le acaricia su vientre. “Se nos dio”, sostuvo.

Asimismo, Isabella Ladera fue portada este viernes en Hola! mostrando su embarazo.  Ella conversó con la revista dando detalles de cómo se siente en estos momentos. “Me dan hasta ganas de llorar. Muchas gracias por esta oportunidad. Mi primera portada, mi primera foto con mi pancita”, comentó.

Al ser consultada de cuántos meses de gestación tiene, Ladera señaló: “Es algo que todavía desconozco. O sea, he tratado de vivir esto tan íntimo y lo he querido cuidar tanto en estos últimos meses (…). Puede que tenga cinco, seis, siete, ocho meses, pero como era algo que estaba buscando tanto tiempo, prefiero mantenérmelo para mí”.

Por otra parte, Isabella contó que ya se había hecho “varias pruebas” de embarazo y que todas salían negativas y que después de hacer otra, esta salió positiva y que “la dejó en show durante 10 minutos”. “Me sentí muy feliz (…). Esos nervios como de la primera vez de algo que te emociona muchísimo”, acotó.

Hugo García reveló su deseo de ser padre en medio de su relación con Isabella Ladera.
Hugo García reveló su deseo de ser padre en medio de su relación con Isabella Ladera. | Fuente: Instagram (isabella.ladera)

Isabella Ladera cuenta cómo fue la reacción de Hugo García

Isabella Ladera contó que dio la noticia de su embarazo a su pareja Hugo García en un parque y que no sabía como decírselo. “Quería decírselo en un momento muy tranquilo, prepararle una sorpresa, una cajita, unos globitos, una nota”, señaló.

Seguidamente, mencionó que miró a los ojos a su novio y le dijo: “’Tengo que contarte algo, no puedo aguantar más’” provocando una gran emoción en Hugo, quien, según mencionó Ladera, quedó “en shock”.

"Él me dijo: 'Tanto tiempo esperando esta noticia', y se pone a llorar un rato. Ya después de dársela (la noticia) se mostró agradecido, muy feliz (…) Desde ese momento no hemos dejado de hablar de la llegada de nuestro bebé y de todos los planes que tenemos", refirió.

¿Isabella Ladera se casará con Hugo García tras confirmar su embarazo?

En otro momento, Isabella Ladera fue consultada sobre si piensa casarse con Hugo García tras confirmar la espera de su primer hijo. “Yo soy una persona que actualmente cree mucho en el compromiso real, en elegirnos el uno al otro diariamente”, respondió deslizando planes de boda en un futuro.

A pesar de su firmeza en la relación, la modelo mencionó que el casarse para ambos es “una decisión que se toma a diario”. “Tenemos un concepto muy similar con respecto a lo familiar y estamos bastante alineados y muy agarrados de la mano. Así que lo que venga, es por qué ambos lo queremos”, añadió.

Isabella Ladera y Hugo García dieron a conocer la espera de su primer hijo este viernes.

Isabella Ladera y Hugo García dieron a conocer la espera de su primer hijo este viernes.Fuente: Instagram

¿Isabella Ladera piensa tener más hijos?

Isabella Ladera mencionó que la primera persona a quien contó sobre su hijo con Hugo García fue su madre, quien se mostró contentar de pronto ser nuevamente abuela.

“Creo que es su rol favorito, su papel favorito en la vida. Entonces, me enorgullece mucho que también haya sentido ese instinto de querer contarle primero a ella y que lo haya recibido de la misma manera que yo. Es su bebé teniendo otro bebé”, explicó.

Si bien afirmó desconocer el sexo de su bebé, Isabella señaló que ya viene eligiendo nombres con Hugo García tanto para niños como para niñas. “Es algo muy nuestro. No tienen idea de cuánto queremos cuidar esto”, exclamó.

Por último, la influencer venezolana descartó, por el momento, pensar en tener otro hijo ya que busca tener tiempo para realizar sus proyectos profesionales.

“Ay, es complicado porque ya tengo dos gatos, ya tenemos perros, ya tenemos a los bebés. Queremos viajar, queremos hacer tantas cosas. No digo que una familia numerosa lo evite, pero sí lo hace un poco más complejo. Entonces, vamos a enfocarnos en este bebé y ya veremos qué pasa”, declaró.

La influencer Isabella Ladera remeció las redes sociales al anunciar su embarazo.

La influencer Isabella Ladera remeció las redes sociales al anunciar su embarazo.Fuente: Instagram (isabella.ladera)

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Isabella Ladera hugo garcia Videos más vistos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA