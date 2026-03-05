Lily Allen lució un vestido hecho con recibos de compras que su exesposo David Harbour le hizo a otras mujeres

La cantante británica Lily Allen volvió a los escenarios y lo hizo con un gesto artístico que rápidamente se volvió viral. Durante uno de los conciertos de su gira West End Girl, la intérprete apareció en el escenario con un llamativo vestido confeccionado con copias de recibos de compras que, según ella, corresponden a regalos que su exesposo, el actor David Harbour, habría hecho a otras mujeres mientras aún estaban casados.

El momento ocurrió mientras interpretaba la canción 4Chan Stan, uno de los temas más duros de su nuevo repertorio. En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a la artista envuelta en una larga tela cubierta con letras escritas a mano y reproducciones de tickets de compras reales.

Según medios internacionales, los recibos muestran gastos en tiendas de lujo, bares e incluso viajes que habrían sido pagados con una cuenta compartida durante el matrimonio.

La actuación culmina cuando Allen se desprende de la tela cubierta de recibos y la deja caer sobre el escenario, un gesto interpretado por muchos fans como una metáfora de cerrar una etapa personal marcada por la ruptura.

La artista y Harbour estuvieron casados desde 2020 hasta su separación a inicios de 2025. Su más reciente álbum, lanzado en 2025, aborda precisamente el fin de esa relación.

Lily Allen lució un vestido en su gira 'West End Girl' hecho con recibos que muestran cosas que su exesposo David Harbour compró para otras mujeres. Fuente: IG: @lilyallen

¿Qué significan los recibos del vestido de Lily Allen?

Los tickets impresos que forman parte del vestido representan supuestas compras que David Harbour habría realizado para otras mujeres durante su matrimonio con la cantante.

Entre los gastos que aparecen en los recibos se identifican:

Compras en tiendas de lujo, como la exclusiva tienda neoyorquina Bergdorf Goodman

Accesorios y regalos costosos, como un bolso de diseñador mencionado en su canción

Consumos en bares de tequila y otros locales exclusivos

Gastos relacionados con viajes, incluyendo escapadas a lugares como Montauk

El divorcio de Lily Allen y David Harbour

La separación de Lily Allen y David Harbour causó gran sorpresa entre sus seguidores, que no pueden creer que una de las parejas más queridas de la industria haya puesto fin a su matrimonio. Sin embargo, cada vez salen más detalles de por qué decidieron tomar esta decisión.

De acuerdo con el medio internacional The Mail on Sunday, la cantante descubrió que el actor de Stranger Things le fue infiel. Las sospechas comenzaron cuando vio que su esposo tenía un perfil secreto en la aplicación de citas Raya, conocido por ser una app para los famosos, la mismo en la que ambos se conocieron.

Para comprobarlo, Lily Allen ingresó a esta aplicación con el fin de "buscar mujeres", y no sería extraño; ya que, en su autobiografía, publicada en 2018, reveló que tuvo experiencias sexuales con personas de su mismo sexo. Ya activa, se dio cuenta de que David Harbour tenía una cuenta desde hace un mes. "Lily buscaba mujeres que estuvieran en Raya y las cruzaba con las mujeres que David seguía en Instagram para intentar averiguar con quién estaba saliendo", mencionó una fuente.

Según el entorno de Allen, aseguran que la cantante ya tenía sospechas de infidelidad desde septiembre de 2024. Cuando pusieron fin a su relación hace un mes, él confirmó que tenía una novia secreta.