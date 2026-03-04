“Es repugnante e inhumano”: Kesha critica a la Casa Blanca por usar su canción ‘Blow’ para un video sobre bombardeos

La reconocida cantante Kesha se pronunció en contra de Donald Trump y la Casa Blanca después de que utilizaran su canción Blow en un video donde se muestra un avión disparando un misil contra un buque de guerra con la leyenda “Letalidad”.

Si bien han pasado días de que se compartió el clip, la intérprete mostró su descontento por el uso de su tema.

“He llegado a mi conocimiento que la Casa Blanca ha usado una de mis canciones en TikTok para incitar a la violencia y amenazar con la guerra. Intentar restarle importancia a la guerra es repugnante e inhumano. No apruebo en absoluto que mi música se use para promover la violencia de ningún tipo. El amor siempre triunfa sobre el odio. Por favor, ámense a sí mismos y a los demás en momentos como este. Esta muestra de flagrante indiferencia por la vida humana y, francamente, este ataque a todos nuestros sistemas nerviosos es lo opuesto a lo que defiendo”.

En su mensaje, Kesha hizo referencia a los archivos de Jeffrey Epstein: “Además, no dejen que esto nos distraiga del hecho de que el depredador criminal Donald Trump aparece en los Archivos más de un millón de veces”.

Si bien la Casa Blanca no se ha pronunciado sobre ello, sí lo hizo Steven Cheung, el director de comunicaciones, a través de un tuit donde respondió el mensaje de la artista.

“Todos estos ‘cantantes’ siguen cayendo en esto. Esto nos da más atención y más visualizaciones a nuestros videos porque la gente quiere ver de qué se quejan. Gracias por su atención a este asunto”.

Más artistas se pronuncian contra Trump por el uso de sus canciones

La canción Let Down de Radiohead también fue usada en un video a favor de ICE por lo que el grupo les envió un mensaje: “Exigimos que los aficionados que controlan la cuenta de ICE en redes sociales la eliminen. No tiene gracia, esta canción significa mucho para nosotros y para otras personas, y no pueden apropiarse de ella sin luchar”.

De la misma manera, Olivia Rodrigo también se pronunció luego de que el Departamento de Seguridad usara All American Bitch en un video.

El tema Juno de Sabrina Carpenter fue compartido en un clip donde salen imágenes de inmigrantes siendo abordados y arrestados.

“Este video es malvado y repugnante. Nunca me involucres ni a mí ni a mi música para beneficiar tu agenda inhumana”.