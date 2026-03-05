"Fue muy traumático": Irma Maury, la recordada Doña Nelly de 'Al fondo hay sitio', sufrió un grave accidente en su casa

Irma Maury, la entrañable Doña Nelly de Al fondo hay sitio, preocupó a sus seguidores al contar que hace un año sufrió un accidente en su vivienda que le dejó dolorosas secuelas.

Tras su retiro de la serie de América TV, la actriz decidió alejarse de las pantallas para dedicarse a su hogar y al cuidado de sus mascotas. Aunque en varias ocasiones recibió propuestas para volver a interpretar a la matriarca de los Gonzales, prefirió conservar su tranquilidad.

¿Qué le ocurrió a Irma Maury?

A través de sus redes sociales, Irma Maury, de 76 años, contó que fue sometida a una operación luego de sufrir un accidente en su casa que le provocó una fractura de cadera. La actriz señaló que la intervención fue compleja y tuvo que soportar fuertes dolores durante su recuperación.

"Tenía que caminar, el dolor era insoportable a pesar de estar con todos los calmantes", relató la recordada actriz de Mil Oficios. En un video que publicó en su cuenta de Facebook, aparece con personal médico y una terapista haciendo ejercicios de rehabilitación.

Irma Maury durante su proceso de recuperación.Fuente: Facebook: Irma Maury

¿Cómo ocurrió el accidente de Irma Maury?

Según explicó, el accidente ocurrió durante la madrugada, cuando sufrió una caída dentro de su vivienda que le ocasionó la fractura de cadera. Ante la emergencia, logró comunicarse con una amiga, quien la ayudó a pedir asistencia médica.

Tras el llamado de auxilio, personal de Serenazgo la trasladó en ambulancia al Hospital de Ventanilla, donde recibió atención inicial. Posteriormente, los médicos determinaron que debía ser derivada al Hospital Alberto Sabogal de EsSalud, donde fue operada el 6 de marzo de marzo.

Irma recibió el alta el 9 de marzo, sin embargo, su proceso de recuperación fue exigente, ya que desde el primer día debía intentar caminar pese al dolor.

"Tenía que hacerlo; en mi mente solo estaba mejorar pronto porque mis hijitos peluditos me necesitaban", explicó al referirse a sus mascotas.

Maury también contó que, apenas 18 días después de la operación, ya había logrado desplazarse por sí sola para acudir a una consulta médica.

Recuperación y agradecimiento

Con el paso de las semanas, la entrañable 'Doña Nelly' indicó que su estado de salud fue mejorando hasta que pudo dejar completamente el andador. Además, retomó los paseos a sus mascotas, una de las actividades que más extrañaba durante su recuperación.

"Comparto este post para todos aquellos que están pasando por un momento difícil como el que yo pasé, a mirar para adelante", expresó en su publicación.