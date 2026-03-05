Violento ataque en Brasil: disparan contra modelo de OnlyFans en pleno velorio de su mamá

Una mujer resultó gravemente herida tras ser atacada a balazos durante el velorio de su madre, en la localidad de Baependi, en el estado de Minas Gerais, Brasil. La víctima fue identificada como Amanda de Almeida Arantes, una modelo de 27 años que hace contenido para adultos en la plataforma OnlyFans.

Actualmente, la joven permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional del Sur de Minas, en la ciudad de Varginha. Según el último parte médico, que recoge el medio O Globo, la influencer recibió tres disparos; uno en la columna y dos en los muslos, y su estado de salud es estable.

¿Cuándo y cómo ocurrió el ataque?

El ataque ocurrió el viernes, 27 de febrero, frente a la Iglesia Matriz Nuestra Señora de Montserrat, en el centro de Baependi. De acuerdo con la Policía, dos personas vestidas de negro y con cascos se acercaron en una motocicleta al cortejo fúnebre que acompañaba el ataúd de la madre de Amanda de Almeida Arantes.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el momento en que los sujetos se aproximan al grupo de personas que estaba en la procesión. El vehículo se detiene junto a Amanda, quien caminaba justo detrás del auto que transportaba el féretro. En ese instante, el pasajero de la moto dispara a quemarropa contra ella.

En el lugar del ataque, peritos policiales recogieron nueve casquillos percutidos de un arma calibre 380, además de uno intacto.

@vgnoticias Um vídeo que circula nas redes sociais registra o momento em que uma mulher de 27 anos foi baleada durante o velório da própria mãe, na tarde de sexta-feira (27.02), no Centro de Baependi (MG). As imagens mostram o cortejo fúnebre passando em frente a uma igreja quando dois homens chegam em uma motocicleta. O veículo avança em meio às pessoas e para ao lado da vítima. O suspeito que estava na garupa efetua disparos contra a jovem e, em seguida, a dupla foge. A vítima, identificada como Amanda Arantes, foi atingida por três tiros e permanece internada. Segundo a polícia, um suspeito foi preso e outros envolvidos no crime seguem sendo procurados. O caso é investigado pelas autoridades. #vgnoticias #Baependi #MinasGerais #Violência ♬ som original - VG Notícias

La última publicación con su madre

Amanda de Almeida Arantes vive en Río de Janeiro y había viajado a Baependi tras el fallecimiento de su madre. Tras el ataque, fue trasladada inicialmente al Hospital Cônego Monte Raso, en Baependi. Posteriormente, debido a la gravedad de sus heridas, fue derivada al hospital de Varginha.

La joven creadora de contenido para adultos se describe en sus redes sociales como "hecha de cicatrices y gratitud". En sus perfiles suele compartir su rutina en el gimnasio, momentos con su mascota pitbull y fotografías en poses sensuales.

En diciembre del año pasado publicó un video junto a su madre, quien utilizaba una cánula nasal, en el que agradecía la oportunidad de pasar una Navidad más con ella.