¡Es oficial! ‘Emily en París’ es renovada para una sexta temporada en Netflix

Emily en París 5 se convirtió en la serie de televisión número 1 en 24 países. Durante este tiempo, la producción de Netflix ha sido la favorita del público por lo que ha sido renovada para una sexta temporada.

Para la continuación de la historia, el creador de la serie Darren Star aún está viendo dónde situará a los personajes, pero no quiere alejarse de su esencia:

“Hay muchos lugares que me encantaría visitar. Pero creo que la serie sigue la trama de forma natural. La serie es Emily en París. Nunca abandonará su sede para siempre. Pero si puedo llevar al público a un viaje a otro lugar, me encantaría... Es divertido pensar en ello”, comentó.

Netflix confirmó la temporada 6 de ‘Emily en París’

El anuncio fue compartido en las redes sociales de la serie donde se ve a Lily Collins, que interpreta a Emily, con un look de rayas, soplando una vela con el número 6 encima de un croissant. “Hogar dulce hogar, Emily in Paris volverá para una temporada 6”, se lee en la descripción.

Home sweet home 🇫🇷 Emily in Paris is returning for Season 6! pic.twitter.com/BM9KNEJbYV — Netflix (@netflix) January 5, 2026

¿En qué quedó la temporada 5 de ‘Emily en París’?

En la quinta temporada de Emily en París, la protagonista inicia una nueva etapa profesional al asumir como directora de Agence Grateau Roma. En medio de esta transición, deberá afrontar retos laborales y sentimentales mientras intenta adaptarse a su vida en una nueva ciudad. Sin embargo, cuando un proyecto laboral toma un rumbo inesperado, las consecuencias provocan un quiebre emocional y afectan su trayectoria.

Buscando estabilidad, Emily vuelve a apoyarse en su estilo de vida francés, hasta que un secreto importante pone en riesgo una de sus relaciones más cercanas. Enfrentar estos desafíos con sinceridad la llevará a encontrar mayor claridad y vínculos más sólidos, preparándola para nuevas oportunidades.

¿Qué dicen los críticos sobre Emily en París?

El primer episodio de Emily en París se lanzó en Netflix el 2 de octubre de 2020. La serie, creada por Darren Star, rápidamente ganó popularidad por su retrato idealizado de la vida en París.

No obstante, ha sido criticada en Francia, en particular, por su representación llena de estereotipos y fantasías sobre la vida en la Ciudad de la Luz.

Las críticas se centran en la forma en que la serie presenta un estilo de vida que contribuye a la perpetuación de clichés y estereotipos, en lugar de ofrecer una representación más matizada y realista de la capital francesa.