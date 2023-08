Noel Gallagher salió apurado de un bar tras ver a su sobrino Lennon, hijo de Liam

Noel y Liam Gallagher continúan en conflicto tras la separación de Oasis en el 2009. Ahora, Noel, el mayor de los hermanos Gallagher, fue fotografiado saliendo “rápidamente” de un bar ubicado en la estación de bomberos de Chiltern, en el Reino Unido, luego de pasar un incómodo momento al encontrarse con su sobrino, Lennon, hijo de su hermano menor, Liam.

De acuerdo con las fotografías publicadas por Daily Mail, Noel Gallagher, de 56 años, salió del local junto a su hija Anaís de 23. ¿El motivo? La llegada de Lennon, de la misma edad que Anaís, que perturbó la tranquilidad del exguitarrista de Oasis.

En efecto, el medio británico fotografió a Noel Gallagher, quien usaba pantalones y camisa negra y sus clásicos anteojos oscuros saliendo de la estación con Anaís. Esto, después de liderar el Festival South Facing en el Crystal Palace el último viernes 28 de julio.

Por otro lado, una fuente cercana al cantante mencionó a The Sun que Noel y Anais “llegaron a Chiltern Firehouse para pasar una noche de diversión juntos con el fin de celebrar después de su espectáculo”. No obstante, cuenta el medio, el ambiente dentro del local cambió por la llegada de Lennon. “Era sumamente incómodo y Noel no quería ningún problema”, expresó.

Noel Gallagher y su hija Anaís salieron del local tras la llegada de Lennon Gallagher. | Fuente: Daily Mail

La misma fuente recordó que: “No es ningún secreto que la relación de Noel y Liam es conflictiva y eso se extiende a sus hijos. Los hijos de Liam, Lennon y Gene, han hablado mal públicamente de Noel y Anais antes, por lo que no estaban exactamente emocionados de verlo allí”.

Hija de Noel e hijo de Liam Gallagher también mantienen conflictos

Parece que Liam y Noel Gallagher extendieron su pelea hasta sus hijos. En el 2017, Lennon se burló de su prima, quien publicó un mensaje en su cuenta de Twitter afirmando que “necesitaba un amor”.

“Me siento super frágil y básicamente necesito un novio. ¡Pero sigue recordándome a mí misma que soy demasiado vergonzosa para conseguir unó!”, se lee en el mensaje de la joven. Seguidamente, su primo Lennon respondió de forma sarcástica: “¿Es en serio?”.

Lennon Gallagher estuvo en el mismo bar donde estaba su tío, Noel. | Fuente: Daily Mail

Por otro lado, Gene, de 22 años, también fue muy crítico con Anais. El hijo menor de Liam Gallagher fue a ver a su prima en un desfile de modas de Tommy Hilfiger. Sin embargo, solo tuvo palabras duras hacia su familiar.

"En primer lugar, te pareces a tu papá con una peluca rubia. En segundo lugar, eres modelo porque te pareces a tu padre, no porque eres quien eres, a nadie le importa quién eres", le dijo.