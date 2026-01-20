Mattel lanza la primera Barbie autista con accesorios adaptados a estímulos sensoriales

Mattel presentó su primera muñeca Barbie autista como parte de su línea de inclusión. El anuncio se realizó seis meses después del lanzamiento de la primera Barbie con diabetes tipo 1 y se suma a una estrategia orientada a reflejar la diversidad. De acuerdo con la compañía, la nueva muñeca busca que más niños puedan verse representados en uno de los juguetes más reconocidos a nivel mundial.

El autismo es una forma de neurodivergencia que influye en la manera en que las personas perciben e interactúan con su entorno. Sus características varían ampliamente entre individuos y, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, más de uno de cada cien niños es autista.

Diseño desarrollado con la comunidad autista

La Barbie autista fue creada en colaboración con la Autistic Self Advocacy Network, una organización estadounidense sin fines de lucro liderada por personas autistas. El proceso de diseño consideró que el autismo se manifiesta de diferentes formas y no siempre es visible.

Entre los detalles incluidos, la muñeca presenta una mirada ligeramente desviada, en referencia a que algunas personas autistas evitan el contacto visual directo.

Además, cuenta con codos y muñecas totalmente flexibles que permiten realizar movimientos repetitivos, conocidos como stimming, una práctica común para regular la estimulación sensorial o expresar emociones.

Accesorios y vestimenta adaptados a diferencias sensoriales

La muñeca incorpora accesorios relacionados con las diferencias sensoriales que pueden experimentar algunas personas con autismo. Incluye un spinner rosado, audífonos reductores de ruido y una tablet pensada para facilitar la comunicación diaria.

En cuanto a la vestimenta, la nueva Barbie lleva un vestido morado de corte suelto con rayas finas, mangas cortas y una falda ligera diseñada para reducir el contacto de la tela con la piel.

Completa el atuendo con zapatos morados de suela plana que aportan estabilidad y comodidad al desplazarse.

Una línea que amplía la representación

Hasta hace algunos años, las muñecas con discapacidades no formaban parte del catálogo de Barbie. Desde 2019, Mattel ha incorporado figuras que representan distintas condiciones y características, como muñecas ciegas, con síndrome de Down, vitiligo o que utilizan silla de ruedas, así como muñecos Ken con prótesis y otras ayudas de movilidad.

Jamie Cygielman, directora global de muñecas en Mattel, señaló durante el anuncio que Barbie busca reflejar el mundo que los niños ven y las posibilidades que imaginan.