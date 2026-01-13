Melissa Gilbert, estrella de 'La familia Ingalls', respalda a su esposo Timothy Busfield ante cargos por abuso sexual infantil

La actriz evitó pronunciamientos directos y, a través de un comunicado, señaló que "respalda y apoya" a su esposo mientras avanza el proceso legal en su contra.

El actor y director Timothy Busfield, esposo de Melissa Gilbert, enfrenta una investigación judicial por acusaciones de abuso sexual infantil, caso que ha generado repercusión en la industria del entretenimiento. La actriz, conocida por su papel de Laura Ingalls en la serie La familia Ingalls, manifestó su respaldo a su pareja mediante un pronunciamiento difundido por su representante.

La investigación está relacionada con presuntos hechos ocurridos en 2022, vinculados a dos hermanos gemelos de 11 años que participaron en la serie The Cleaning Lady, producción en la que Busfield trabajó como director.

Timothy Busfield rechaza acusaciones

El martes 13 de enero, Busfield se entregó a las autoridades del Departamento de Policía de Albuquerque, luego de que se emitiera una orden de arresto en su contra días antes. Según los registros judiciales, el actor enfrenta dos cargos por contacto sexual criminal con un menor y un cargo adicional por abuso infantil.

Ese mismo día, TMZ difundió un video en el que Busfield niega las acusaciones. “Voy a enfrentar estas mentiras. Son horribles. No le hice nada a esos niños. Voy a pelear esto y voy a ser exonerado. Todo esto está muy mal y es completamente falso”, se le escucha decir en las imágenes. "Manténganse firmes y, ojalá, salga muy pronto”, agrega.

La respuesta de Melissa Gilbert

Poco después de la difusión del video, la representante de la actriz, Ame Van Iden, emitió un comunicado en nombre de Gilbert. En el texto, se aclara que la actriz no está realizando declaraciones públicas en este momento.

“Cualquier supuesto ‘pronunciamiento’ que circule en línea —incluidos deepfakes generados por IA en los que se afirma que ‘rompió su silencio’— no debe considerarse como proveniente de ella”, señala el comunicado.

El mensaje añade que Gilbert está respetando la recomendación legal de no comentar el caso públicamente mientras el proceso judicial continúa. “Durante este periodo, su enfoque está en apoyar y cuidar a su familia. Melissa respalda y apoya a su esposo y se dirigirá al público en el momento adecuado. Pedimos que se respete su privacidad”, concluye.

¿De qué se le acusa a Timothy Busfield?

El 12 de enero, un día antes de la entrega de Busfield, People confirmó que el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos colaboró con las autoridades locales para su localización y arresto.

La orden de arresto, emitida el 9 de enero y obtenida por People, señala que dos menores —cuyas identidades permanecen en reserva— habrían sido víctimas de delitos sexuales. Según el documento, uno de los niños indicó que los presuntos hechos habrían comenzado cuando tenía siete años.

El informe policial indica que Busfield habría desarrollado una relación cercana con los menores y que les pedía que lo llamaran “Tío Tim”. Tras consultar con un abogado, los padres llevaron a los niños a un centro médico, donde profesionales señalaron indicios compatibles con manipulación o grooming, según consta en la orden.

Busfield, por su parte, declaró a la policía que consideraba que las acusaciones estaban relacionadas con un conflicto laboral, luego de que los menores fueran reemplazados en la producción. Posteriormente, indicó haber sido informado de una investigación interna por parte de Warner Bros.

El documento también recoge el testimonio de una persona que afirmó haber presenciado un incidente ocurrido en diciembre de 2024, en un tráiler de maquillaje y peinado, durante el cual Busfield habría besado en el rostro a un menor.

