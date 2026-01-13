Zoe Saldaña se convierte en la actriz más taquillera de todos los tiempos con 'Avatar: Fuego y cenizas'

Tras el estreno de la tercera entrega de Avatar, la actriz alcanzó el primer lugar del ranking histórico de taquilla y superó a figuras como Scarlett Johansson y Samuel L. Jackson.

A un mes del estreno de Avatar: Fuego y cenizas en cines, la tercera película de la saga dirigida por James Cameron, Zoe Saldaña alcanzó un récord histórico: se convirtió en la actriz más taquillera de todos los tiempos, impulsada por el desempeño global de la nueva entrega de Avatar.

En la nueva entrega de Avatar —titulada en inglés Avatar: Fire and Ash—, Saldaña retoma su papel como Neytiri, la guerrera na’vi cuya relación con Jake Sully (Sam Worthington) sigue siendo el eje emocional de la franquicia.

Gracias a este estreno, Saldaña escaló al primer lugar del ranking histórico de recaudación acumulada y destronó a Scarlett Johansson, quien lideraba antes la lista de los actores con mayor taquilla mundial.

Además del éxito comercial, Zoe Saldaña ha sido premiada en Hollywood con el Oscar, el Globo de Oro, el SAG y el Critics Choice.

Un récord impulsado por las franquicias más exitosas del cine

A sus 47 años, Zoe Saldaña ha participado en tres de las películas más exitosas de la historia del cine: Avatar (2009) y Avatar: El camino del agua (2022), que ocupan el primer y tercer lugar del ranking histórico de taquilla, respectivamente, y Avengers: Endgame (2019), ubicada en el segundo puesto.

Con estos títulos como pilares, el ranking de los cinco actores más taquilleros de todos los tiempos queda encabezado ahora por Saldaña con 15.470 millones de dólares, seguida por Scarlett Johansson (15.400 millones), Samuel L. Jackson (14.600 millones), Robert Downey Jr. (14.300 millones) y Chris Pratt (14.100 millones).

Zoe Saldaña interpreta a Neytiri en la franquicia 'Avatar', junto a Sam Worthington como Jake Sully.

De Emilia Pérez a la taquillera Avatar 3

El año 2025 marcó un punto clave en la carrera de Saldaña. En marzo, ganó el Oscar a mejor actriz de reparto por su interpretación en Emilia Pérez, el narcomusical dirigido por Jacques Audiard, y se convirtió en la primera actriz dominico-estadounidense en obtener un premio de la Academia de Hollywood.

La película fue ampliamente reconocida durante la temporada de premios, con galardones en Cannes, así como en los SAG, BAFTA, Globos de Oro y Critics Choice. Aunque esa cinta estuvo rodeada de polémica en su estreno, el éxito comercial de Avatar: Fuego y cenizas terminó de consolidar un año histórico para la actriz.

Entre las películas más taquilleras de Saldaña figuran 'Avatar' y 'Avengers: Endgame'.

Otro récord en su carrera

Además de liderar el ranking global, Zoe Saldaña es la primera actriz en participar en cuatro películas que superaron los 2 mil millones de dólares en recaudación mundial, entre ellas Avengers: Infinity War (2018).

A esto se suman sus participaciones como Gamora en el Universo Cinematográfico de Marvel —personaje que interpretó en tres películas de Guardianes de la Galaxia— y como Nyota Uhura en la trilogía de Star Trek, cuyas películas superaron en conjunto los mil millones de dólares.

Hasta 2024, la recaudación acumulada de sus películas superaba los 14 mil millones de dólares, lo que la ubicaba en el tercer lugar histórico. Sin embargo, el estreno de Avatar: Fuego y cenizas en diciembre cambió el escenario: la película ya ha recaudado 1.230 millones de dólares, elevando el total acumulado de su filmografía a 15.470 millones de dólares.

De los taquillazos al reconocimiento de la Academia

Saldaña ha construido una carrera marcada por las grandes franquicias. Tras un papel temprano en Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra (2003), su salto definitivo llegó con Neytiri en Avatar (2009), la película más taquillera de la historia durante más de una década.

Luego se integró al universo de Star Trek y alcanzó una nueva generación de espectadores como Gamora en Guardianes de la Galaxia (2014). Paralelamente, ha explorado otros registros en títulos como Colombiana (2011) y Vivo (2021).

Con Emilia Pérez, Saldaña no solo obtuvo su primera nominación al Oscar, sino también su primera estatuilla, cerrando un ciclo que hoy combina éxito comercial y reconocimiento artístico.

