Globos de Oro 2026: Leonardo DiCaprio protagoniza el momento más viral de los premios tras broma de Nikki Glaser

El actor no ganó el premio por el que competía, pero se convirtió en tendencia tras una broma de la anfitriona Nikki Glaser durante el monólogo de apertura de la gala.

Leonardo DiCaprio fue uno de los grandes protagonistas de los Globos de Oro 2026, aunque no precisamente por su nominación a mejor actor por Una batalla tras otra. El intérprete acaparó la atención por una broma lanzada por la anfitriona Nikki Glaser apenas inició la ceremonia, un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Durante su monólogo inaugural, Glaser no dejó pasar la oportunidad de referirse a la vida amorosa del actor y a la diferencia de edad con su pareja, la modelo italiana Vittoria Ceretti. DiCaprio, de 51 años, fue uno de los blancos del humor directo de la comediante, que desató risas inmediatas entre los asistentes en el icónico hotel The Beverly Hilton.

La broma de Nikki Glaser sobre Leonardo DiCaprio

“Qué carrera has tenido. Un sinfín de actuaciones icónicas. Has trabajado con todos los grandes directores. Has ganado tres Globos de Oro, un Oscar… y lo más impresionante es que lograste todo eso antes de que tu novia cumpliera los 30 años. Es una locura”, dijo Glaser desde el escenario.

Minutos después, la anfitriona fue aún más lejos y remató el comentario con ironía: “Leo, lamento haber hecho ese chiste, es barato. Intenté no hacerlo, de verdad, pero es que no sabemos nada más de ti. Nada. Ábrete un poco. Investigué, lo juro. La entrevista más profunda que has dado fue en Teen Beat en 1991. ¿Tu comida favorita sigue siendo pasta, pasta y más pasta?”.

Leonardo DiCaprio, nominado a mejor actor de comedia o musical, durante su paso por la alfombra roja de los Globos de Oro 2026.Fuente: EFE/EPA

El éxito de Una batalla tras otra en los Globos de Oro

Más allá del momento viral, Una batalla tras otra fue una de las grandes triunfadoras de los Globos de Oro 2026. La película se impuso en cuatro de las nueve categorías en las que competía, incluyendo mejor película de comedia o musical, mejor director y mejor guion para Paul Thomas Anderson, además de mejor actriz de reparto para Teyana Taylor.

Días antes de la gala, la cinta ya había recibido siete nominaciones a los premios del Sindicato de Actores de Hollywood y había ganado tres Critics Choice Awards, entre ellos mejor película, mejor director y mejor guion adaptado. Estos reconocimientos la consolidan como una de las candidatas más firmes rumbo al Oscar 2026.

