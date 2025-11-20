Últimas Noticias
"Una corona no me define": Fátima Bosch afirma que "no pasada nada" si no gana el Miss Universo 2025

La Miss México Fátima Bosch opinó sobre la corona del Miss Universo 2025.
La Miss México Fátima Bosch opinó sobre la corona del Miss Universo 2025. | Fuente: Instagram (fatimaboschfdz)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

La Miss México Fátima Bosch reveló haber sufrido un inesperado accidente y mencionó que irá al médico luego de la final del Miss Universo 2025. "Me duele mucho", expresó.

La Miss México Fátima Bosch envió un mensaje a todos sus seguidores antes de la final del Miss Universo 2025 que se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre en Tailandia.

Luego de lucir su traje típico inspirado en Xochiquétzal la diosa del amor, las flores y la creación en México y robar miradas en la pasarela con su traje de baño, Fátima Bosch se sinceró sobre la corona y reafirmó su seguridad de modelo pase lo que pase en el concurso.

Fue en un enlace en vivo para el programa Sale el Sol TV que la candidata originaria de Tabasco mencionó que “no pasa nada” en caso no logre coronarse como Miss Universo.

“También siento que una corona no me define. Soy Fátima Bosch y antes de estar aquí era Fátima Bosch, después lo seguiré siendo. Tú vales por la persona que eres, por cómo hace sentir a los demás y lo que puedes aportar positivo al mundo y en eso se basa mi seguridad, no en una”, manifestó.

Fátima Bosch, quien compartió una imagen de la Virgen de Guadalupe en sus redes sociales a pocas horas de la final de la Miss Universo 2025, mencionó que seguiría con su vida de modelo en caso no logre triunfar en el certamen.

“Obviamente, todas estamos aquí porque queremos ser la portavoz de esa corona y es un honor ser Miss Universo. Pero contestando a tu pregunta, ¿qué pasa si no clasificas? No pasa nada. Sigues con tu vida, te sientes orgullosa de haber dado lo mejor de ti y ya, sin más”, exclamó.

Fátima Bosch lució traje típico inspirado en Xochiquétzal la diosa del amor, las flores y la creación en México.
Fátima Bosch lució traje típico inspirado en Xochiquétzal la diosa del amor, las flores y la creación en México. | Fuente: Instagram (fatimaboschfdz)

Fátima Bosch sufrió accidente con pedazo de vidrio: “Me duele muchísimo”

Recientemente, Fátima Bosch dio a conocer que sufrió un inesperado accidente con un pedazo de vidrio que se le clavó en la planta del pie luego de entrar a su habitación de hotel en Tailandia.

Fue por medio de sus redes sociales que la modelo de 26 años señaló que un huésped anterior habría roto un vidrio, ya que, al llegar a la habitación, pequeños fragmentos de este material estaban en el piso incrustándose en su pie.

Del mismo modo, la también diseñadora de moda recalcó que intentó retirarse los pequeños cristales con una pinza, pero que estos todavía le provocaban dolor al pisar.

“Me clavé un pedacito de vidrio que según yo me lo saqué con una pinza, me curé, pero me duele mucho donde me lo clavé, entonces yo creo que debe de haber un pedacito por ahí, pero ya como la carne se cerró obviamente yo no me voy a andar tocando ni me voy a andar abriendo”, comentó la reina de belleza.

En ese sentido, recalcó no tener tiempo para acudir al médico por lo que se enfocará en su concentración para el desfile final en el Miss Universo 2025.

“Me duele muchísimo cuando piso, pero ya ahorita no tengo tiempo de ir con un doctor ni nada. Lo más probable es que tengo un cosito por ahí y tengo moradito, que es una cosa de nada, pero sí me duele. Por si me tienen que abrir, que me lo saquen de una vez”, acotó.

@saleelsoltv "Una corona NO me define" ¡Fátima Bosch envía un mensaje desde Tailandia durante las PRELIMINARES de Miss Universe 2025! ¡No te pierdas la GRAN FINAL este jueves a las 7 pm en EXCLUSIVA por el 3.1 de #ImagenTelevisión! #MU2025 #MUEnImagen #MéxicoConFátima ♬ sonido original - Sale el Sol TV

¿Qué pasó entre Nawat Itsaragrisil y la Miss México, Fátima Bosch?

El Miss Universo 2025 vivió uno de sus momentos más tensos cuando Fátima Bosch, representante de México, se retiró de un evento oficial tras una acalorada discusión con Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y coorganizador del certamen en Tailandia.

El incidente ocurrió durante la ceremonia de entrega de bandas en Bangkok, cuando Nawat se acercó a la mexicana para cuestionarla por no haber publicado en sus redes sociales el contenido que la organización había solicitado. Bosch, visiblemente sorprendida, respondió que no comprendía el motivo del reclamo, y el intercambio escaló rápidamente.

De acuerdo con videos que se viralizaron en redes sociales, el organizador elevó la voz y terminó llamando “tonta” a la concursante frente a las demás candidatas, generando incomodidad general. Fátima respondió con firmeza, exigiendo respeto y recordando que todas las participantes merecen ser tratadas con dignidad.

Pocos minutos después, la modelo decidió abandonar el recinto, mientras varias candidatas se levantaban en señal de apoyo. Ante esto, Nawat amenazó con llamar a seguridad y expulsar a quienes se retirarán del evento, lo que solo aumentó la tensión.

“Lo que acaba de hacer el director no es respetuoso. Me llamó tonta porque tiene problemas con la organización. Me dijo que me callara y muchas otras cosas”, declaró con visible molestia. Luego agregó un mensaje directo para las mujeres: “Si una corona te quita tu dignidad, tienes que irte”, señaló Fátima Bosch claramente afectada.

Fátima Bosch miss mexico Miss Universo 2025 Miss Universo

