Murió a los 55 años Vince Zampella, co-creador de ‘Call of Duty’, en un accidente automovilístico

Su muerte en un accidente automovilístico conmocionó a la comunidad gamer y a la industria del entretenimiento digital.

El mundo de los videojuegos se encuentra de luto tras la muerte de Vince Zampella, una de las figuras más influyentes de la industria y responsable de la creación de franquicias que marcaron a millones de jugadores. El desarrollador falleció a los 55 años luego de un accidente de tránsito ocurrido en el sur de California.

Accidente fatal en las montañas de San Gabriel

El hecho se registró la tarde del domingo, cuando un vehículo que transitaba por una carretera escénica de las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles, se salió de la vía y colisionó violentamente contra una barrera de concreto. De acuerdo con información difundida por la cadena KNBC, el impacto provocó que el auto se incendiara de inmediato.

El conductor quedó atrapado entre las llamas y murió en el lugar, mientras que un segundo ocupante fue expulsado del automóvil y trasladado a un hospital cercano, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. Hasta el momento, las autoridades no han determinado si Zampella se encontraba al volante o viajaba como pasajero. Las causas del accidente continúan bajo investigación.

The Game Awards mourns the loss of Vince Zampella, co-creator of Call of Duty, and co-founder of Infinity Ward and Respawn Entertainment. pic.twitter.com/TyiStehwsx — The Game Awards (@thegameawards) December 22, 2025

Una carrera clave en la historia de los videojuegos

Vince Zampella fue ampliamente reconocido por su rol en la co-creación de Call of Duty, una de las sagas más exitosas del género de disparos en primera persona. Antes de ello, trabajó como diseñador en la franquicia Medal of Honor a finales de los años noventa y comienzos de los 2000.

Entre 2002 y 2010 se desempeñó como director ejecutivo de Infinity Ward, estudio desde el cual impulsó el nacimiento de Call of Duty. Tras su salida de la compañía, cofundó Respawn Entertainment en 2010, estudio que más tarde fue adquirido por Electronic Arts (EA).

Respawn Entertainment y nuevos éxitos

Bajo su liderazgo, Respawn Entertainment desarrolló títulos de gran impacto como Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends y Star Wars Jedi: Fallen Order, consolidando su prestigio dentro de la industria global del entretenimiento digital.

En 2021, Zampella asumió el rol de director de la franquicia Battlefield en EA. Desde esa posición, lideró el desarrollo de Battlefield 6, que se convirtió en el videojuego más vendido de 2025, con más de 20 millones de copias comercializadas desde su lanzamiento en octubre, según datos de la firma Circana.

I cannot believe I am writing this.



Vince Zampella, a titan of the video game industry, the co-creator of Call of Duty and co-founder of Respawn Entertainment, not to mention a dear friend, died in a car crash yesterday in Los Angeles. pic.twitter.com/jW3bT88gsE — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 22, 2025

Sobre Vince Zampella

Vince Zampella deja tres hijos, fruto de su matrimonio con Brigitte, de quien se divorció en 2015 tras 18 años de relación. Según estimaciones del portal Celebrity Net Worth, el desarrollador acumuló una fortuna cercana a los 40 millones de dólares a lo largo de su carrera.

En entrevistas previas, Zampella reveló detalles poco conocidos sobre el origen de Call of Duty y su relación con grandes figuras como Steven Spielberg, con quien colaboró en Medal of Honor. Incluso se había hablado de un ambicioso proyecto cinematográfico basado en la franquicia, actualmente en desarrollo.