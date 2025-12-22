"Era mi heroína": George Clooney anunció la muerte de su hermana mayor por cáncer

George Clooney no la viene pasando nada bien. El actor ganador del Oscar acaba de sufrir la pérdida de su hermana mayor Ada Zeidler, quien falleció el último viernes 19 de diciembre tras una larga lucha contra el cáncer.

Fue el propio Clooney quien confirmó la triste noticia del deceso de su familiar a la revista People afirmando que Ada, quien tenía 65 años, murió “pacíficamente, rodeada de las personas que amaba”, en el hospital St. Elizabeth Healthcare, en Edgewood, Kentucky.

“Mi hermana, Ada, fue mi heroína”, comenzó diciendo el actor, quien se vio “visiblemente afectado” recordando con emotivas palabras a Ada, quien se mantuvo alejada de los reflectores y el espacio mediático, señaló la revista.

“Ella se enfrentó el cáncer con valentía y humor. Nunca he conocido a alguien tan valiente. Amal y yo la extrañaremos muchísimo de menos”, comentó el icónico actor y director ganador de diversos premios en Hollywood.

Asimismo, se conoció que el funeral de Adelia Clooney, conocida como Ada Zeidler por su fallecido esposo Norman Zeidler, se realizará por la tarde este lunes 22 de diciembre.

De acuerdo con información de Hola! y El País, la familia Clooney ha sugerido que las donaciones, que se hagan en memoria de Ada, se destinen a la Biblioteca Memorial Knoedler, en Augusta, Kentucky.