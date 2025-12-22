Últimas Noticias
"Era mi heroína": George Clooney anunció la muerte de su hermana mayor por cáncer

George Clooney confirmó la muerte de su hermana mayor Ada Zeidler a los 65 años.
George Clooney confirmó la muerte de su hermana mayor Ada Zeidler a los 65 años. | Fuente: Instagram/EFE
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

El actor ganador del Óscar lamentó la muerte de su hermana Ada Zeidler a los 65 años. "Nunca he conocido a nadie tan valiente", expresó George Clooney.

George Clooney no la viene pasando nada bien. El actor ganador del Oscar acaba de sufrir la pérdida de su hermana mayor Ada Zeidler, quien falleció el último viernes 19 de diciembre tras una larga lucha contra el cáncer.

Fue el propio Clooney quien confirmó la triste noticia del deceso de su familiar a la revista People afirmando que Ada, quien tenía 65 años, murió “pacíficamente, rodeada de las personas que amaba”, en el hospital St. Elizabeth Healthcare, en Edgewood, Kentucky.

“Mi hermana, Ada, fue mi heroína”, comenzó diciendo el actor, quien se vio “visiblemente afectado” recordando con emotivas palabras a Ada, quien se mantuvo alejada de los reflectores y el espacio mediático, señaló la revista.

“Ella se enfrentó el cáncer con valentía y humor. Nunca he conocido a alguien tan valiente. Amal y yo la extrañaremos muchísimo de menos”, comentó el icónico actor y director ganador de diversos premios en Hollywood.

Asimismo, se conoció que el funeral de Adelia Clooney, conocida como Ada Zeidler por su fallecido esposo Norman Zeidler, se realizará por la tarde este lunes 22 de diciembre.

De acuerdo con información de Hola! y El País, la familia Clooney ha sugerido que las donaciones, que se hagan en memoria de Ada, se destinen a la Biblioteca Memorial Knoedler, en Augusta, Kentucky.

George Clooney junto a su esposa Amal en el Festival Internacional de Cine de Venecia.
George Clooney junto a su esposa Amal en el Festival Internacional de Cine de Venecia. | Fuente: EFE

¿Cómo fue la relación de George Clooney con su hermana Ada?

George Clooney siempre destacaba la relación y buena amistad que tenía con su hermana mayor Ada y cómo ambos siempre estaban en comunicación a lo largo de los años.

El actor de Batman asistió a la boda de Ada con Norman Zeidler en 1987. Mientras ella estuvo presente en el matrimonio de su hermano con la abogada libanesa Amal el 2014.

Dos años antes, Ada dio una entrevista a The Colombus Dispatch donde reveló la peculiar manera de comunicarse con George, un año menor que ella.

"No me gustaría tener (su número) en mi teléfono y luego perderlo (…) Él puede llamarme por teléfono, y lo hace de vez en cuando, pero el correo electrónico es más conveniente para los dos", declaró.

Ese mismo año, Ada concedió otra entrevista a New York Daily News donde admitió que en algún momento pensó en dedicarse a la actuación. "Disfruto actuar y se me daba bastante bien, pero no tenía la piel lo suficientemente gruesa para ello", comentó.

En otro momento, la familiar de George Clooney mencionó que prefiere estar lejos de los reflectores y que se acostumbró a que toda la atención esté con su hermano George, quien es una estrella reconocida en Hollywood y el cine.

¿Quién fue Ada Zeidler?

Adelia Clooney Warren, conocida como Ada Zeidler, nació el 2 de mayo de 1960. Hija del periodista y presentador de televisión Nick Clooney y la escritora Nina Bruce Warren. Además, su tía fue la icónica estrella de los años 50, Rosemary Clooney.

Según el obituario, más allá de ser la hermana de George Clooney, Ada forjó una trayectoria propia dedicada al arte y la creatividad siendo reconocida por sus logros académicos siendo parte del National Merit Scholar. También fue miembro del Gremio de Arte de Augusta, y reconocida como persona de honor de su Desfile Anual de Navidad.

“Una artista talentosa, compartió sus habilidades como profesora de arte primaria en la Escuela Independiente de Augusta durante varios años”, se lee.

En 1987, Ada contrajo matrimonio con Norman Zeidler, capitán retirado del ejército, fallecido de un infarto al corazón en octubre de 2004.

“Además de sus padres, deja a sus queridos hijos, Nick Zeidler y Allison Zeidler Herolaga, y a su esposo, Kenny, a su hermano, George Clooney, y a su esposa, Amal, así como a varios tíos, tías y primos”, concluye el texto de homenaje tras su muerte.

