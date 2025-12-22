"Era mi heroína": George Clooney anunció la muerte de su hermana mayor por cáncer

George Clooney junto a su esposa Amal en el Festival Internacional de Cine de Venecia. |
Fuente: EFE
¿Cómo fue la relación de George Clooney con su hermana Ada?
George Clooney siempre destacaba la relación y buena amistad que tenía con su hermana mayor Ada y cómo ambos siempre estaban en comunicación a lo largo de los años.
El actor de Batman asistió a la boda de Ada con Norman Zeidler en 1987. Mientras ella estuvo presente en el matrimonio de su hermano con la abogada libanesa Amal el 2014.
Dos años antes, Ada dio una entrevista a The Colombus Dispatch donde reveló la peculiar manera de comunicarse con George, un año menor que ella.
"No me gustaría tener (su número) en mi teléfono y luego perderlo (…) Él puede llamarme por teléfono, y lo hace de vez en cuando, pero el correo electrónico es más conveniente para los dos", declaró.
Ese mismo año, Ada concedió otra entrevista a New York Daily News donde admitió que en algún momento pensó en dedicarse a la actuación. "Disfruto actuar y se me daba bastante bien, pero no tenía la piel lo suficientemente gruesa para ello", comentó.
En otro momento, la familiar de George Clooney mencionó que prefiere estar lejos de los reflectores y que se acostumbró a que toda la atención esté con su hermano George, quien es una estrella reconocida en Hollywood y el cine.
¿Quién fue Ada Zeidler?
Adelia Clooney Warren, conocida como Ada Zeidler, nació el 2 de mayo de 1960. Hija del periodista y presentador de televisión Nick Clooney y la escritora Nina Bruce Warren. Además, su tía fue la icónica estrella de los años 50, Rosemary Clooney.
Según el obituario, más allá de ser la hermana de George Clooney, Ada forjó una trayectoria propia dedicada al arte y la creatividad siendo reconocida por sus logros académicos siendo parte del National Merit Scholar. También fue miembro del Gremio de Arte de Augusta, y reconocida como persona de honor de su Desfile Anual de Navidad.
“Una artista talentosa, compartió sus habilidades como profesora de arte primaria en la Escuela Independiente de Augusta durante varios años”, se lee.
En 1987, Ada contrajo matrimonio con Norman Zeidler, capitán retirado del ejército, fallecido de un infarto al corazón en octubre de 2004.
“Además de sus padres, deja a sus queridos hijos, Nick Zeidler y Allison Zeidler Herolaga, y a su esposo, Kenny, a su hermano, George Clooney, y a su esposa, Amal, así como a varios tíos, tías y primos”, concluye el texto de homenaje tras su muerte.