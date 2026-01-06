Murió el cineasta húngaro Béla Tarr, figura del cine europeo y colaborador del nobel Krasznahorkai

El director húngaro Béla Tarr, una de las figuras más importantes del cine europeo contemporáneo, falleció este martes a los 70 años, informó su colega Bence Fliegauf a la agencia MTI en representación de la familia.

Tarr trabajó en varias ocasiones con el escritor László Krasznahorkai, ganador del Premio Nobel de Literatura 2025, y llevó al cine algunas de sus obras.

De esa colaboración nacieron películas como Armonías de Werkmeister (2000), basada en la novela La melancolía de la resistencia, y Tango Satánico (Sátántangó) (1994), adaptación del libro homónimo, una cinta de más de siete horas considerada su obra más importante.

Otro de sus títulos más conocidos es La condena (1987).

La visión de Béla Tarr sobre el cine

Béla Tarr fue reconocido por sus películas en blanco y negro, provistas de planos largos y ritmos pausados. En sus primeras películas, se enfocó en retratar de forma directa y cruda los problemas sociales. Con el tiempo, su cine fue evolucionando hacia un lenguaje más centrado en la angustia, la soledad y el sentido de la existencia.

Su trabajo fue comparado con el de cineastas como el italiano Michelangelo Antonioni y el ruso Andréi Tarkovski.

Fue siempre crítico con la industria de Hollywood. Afirmaba no creer en la honestidad ni en la autenticidad de ese tipo de producciones y defendía un cine que mostrara a personas reales, de manera sincera y sin filtros.

Para él, el cine debía ser una herramienta para observar la realidad con profundidad y respeto, más que un simple medio de entretenimiento.

Béla Tarr y su paso por Polvos Azules

En mayo de 2018 se supo en redes sociales que el director húngaro Béla Tarr había sido visto en un puesto de películas piratas en Lima, donde se ofrecía gran parte de su filmografía.

Varios usuarios compartieron una fotografía en la que se veía al cineasta posando junto al dueño del puesto, rodeado de sus propias películas.

El hecho ocurrió en Polvos Azules, uno de los centros comerciales más concurridos y populares de la capital.

Por esos días, Tarr se encontraba en Perú para dictar una clase magistral en el marco del festival Al Este.

Trayectoria y reconocimientos de Béla Tarr

Béla Tarr, nacido el 21 de julio de 1955 en la ciudad de Pécs (Hungría), comenzó su carrera cinematográfica como aficionado, y en 1977 empezó sus estudios de dirección en la Escuela Superior de Teatro y Cine, posteriormente, en la década de 1980, trabajó en la empresa de cine estatal Mafilm.

Durante su carrera realizó casi medio centenar de películas y fue galardonado con premios como el Oso de Plata en Berlín (2011) por El caballo de Turín, o el Premio a la Trayectoria Profesional del Festival Internacional de Cine de Tokio (2024).

Después de El caballo de Turín Tarr se retiró de la dirección, aunque siguió colaborando con entidades de teatro independientes.

En marzo de este año recibió el Premio Honorífico 2025 del D'A-Festival de Cine de Barcelona.