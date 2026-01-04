Murió a los 46 años Bret Hanna-Shuford, actor de 'El lobo de Wall Street' y 'La ley y el orden'

El actor padecía de una rara enfermedad que lo llevó a alejarse de su carrera artística. Su esposo confirmó la noticia en redes sociales.

Este domingo 4 de enero se confirmó el fallecimiento del actor Bret Hanna-Shuford a los 46 años. De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, el intérprete perdió la vida en Orlando, Florida, luego de enfrentar durante un largo tiempo un tipo de linfoma agresivo, enfermedad que lo obligó a apartarse poco a poco de su actividad artística.

La noticia fue confirmada por su esposo, Stephen Hanna-Shuford, a través de la cuenta de Instagram que ambos administraban, Broadway Husbands.

“Con inmenso dolor compartimos que esta mañana dijimos adiós al esposo, padre y ser humano más increíble del mundo”, escribió.

En el mismo mensaje añadió: “Bret partió rodeado de amor, tranquilo y acompañado por su familia. Nos duele profundamente, pero seguiremos honrando su memoria”.

Bret Hanna-Shuford desarrolló una carrera sólida dentro del teatro musical estadounidense, especialmente en Broadway. Participó en éxitos como La Bella y la Bestia y Wicked, además de formar parte del elenco original de producciones como Paramour, Amazing Grace, Chitty Chitty Bang Bang y La Sirenita del Cirque du Soleil.

Trayectoria de Bret Hanna-Shuford

Su trayectoria no se limitó al escenario. Hanna-Shuford también incursionó en televisión y cine, manteniendo presencia constante en distintos proyectos. Participó en series reconocidas como Law & Order: SVU, Only Murders in the Building y The Good Fight.

En la gran pantalla tuvo una breve aparición en El lobo de Wall Street, dirigida por Martin Scorsese, una de las películas más exitosas de la última década.

Además, junto a Stephen construyó una comunidad digital muy fuerte gracias a Broadway Husbands, donde compartían su vida familiar, su experiencia como pareja y su día a día como padres.