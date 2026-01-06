Hallan sin vida a Jayne Trcka, fisicoculturista y actriz de 'Scary Movie'

Jayne Trcka, una reconocida fisicoculturista estadounidense a quien muchos recuerdan por su aparición en la primera entrega de Scary Movie, fue encontrada sin vida en su vivienda de San Diego a los 62 años. La noticia fue confirmada por su hijo a TMZ, quien señaló que el fallecimiento ocurrió el pasado 12 de diciembre.

De acuerdo con el citado medio, el cuerpo de la celebridad "presentaba traumatismos" cuando fue hallado por una amiga. La mujer decidió acudir a su domicilio luego de no lograr comunicarse con Trcka por teléfono durante varios días.

Un portavoz de la oficina del forense del condado de San Diego confirmó a The US Sun que "había traumatismos en el cuerpo [de Trcka], pero no podemos indicar la causa de la muerte en este momento".

¿Quién fue Jayne Trcka?

Jayne Trcka fue conocida por su participación en la película Scary Movie (2000), donde interpretó a una profesora de gimnasio llamada Miss Mann. Antes de incursionar en el cine y la televisión, hizo una carrera como luchadora profesional.

Entre sus trabajos más recordados figura su aparición en el videoclip Telephone, una canción de Lady Gaga con Beyoncé estrenada en 2010. También formó parte del elenco de la película de terror The Bad Batch (2016), junto a Suki Waterhouse y Keanu Reeves.

Jayne Trcka y su pasión por el fisicoculturismo

Según su biografía oficial, Trcka comenzó a entrenar con pesas en 1986 y dos años después empezó a competir en eventos de fisicoculturismo. Con el tiempo, se desempeñó como entrenadora personal y agente inmobiliaria, mientras mantenía su actividad en la industria del entretenimiento.

Trcka luchó bajo el nombre de Kasie Cavanaugh. En una entrevista con Mass Muscle Magazine, contó que su pasión por los deportes de combate nació en la infancia.

"Recuerdo estar de pie en ropa interior en nuestra sala, teniendo peleas de boxeo y lucha libre con mi hermano", mencionó. "Solía perseguir a los chicos del vecindario con lombrices; me encantaba tener ventaja sobre ellos".