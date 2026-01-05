'One Battle After Another', 'Sinners' y 'Frankenstein' triunfan en los Critics Choice Awards 2026

One Battle After Another obtuvo el último domingo el galardón de mejor película en los premios Critics Choice Awards 2026, mientras que Sinners y el film de Guillemo del Toro Frankenstein se impusieron cada uno en cuatro de las categorías.
Timothée Chalamet se llevó el premio a mejor actor por Marty Supreme, mientras que el de mejor actriz fue para Jessie Buckley por Hamnet, con lo que se consolidan como favoritos para los Oscar de este año.
El premio a mejor actriz de reparto fue para Amy Madigan por su papel en la película Weapons.
Jacob Elordi (Frankenstein) dio la sorpresa al llevarse el premio de Sociedad Nacional de Críticos de Cine al imponerse en la categoría de mejor actor de reparto a estrellas como Benicio del Toro (One Battle After Another').
Más galardones en los Critics Choice Awards 2026
Frankenstein se llevó otros tres galardones en las categorías de diseño de producción, vestuario y maquillaje, mientras que Sinners, que llegaba con 17 nominaciones, igualó los cuatro galardones de la película de Guillermo del Toro con los de mejor guión original, mejor actor joven (Miles Caton), mejor reparto y mejor música.
O Agente Secreto se impuso en la categoría de mejor película extranjera con lo que se posiciona también como una de las grande favorita de la cita de los Oscar, donde compite para mejor película, mejor película extranjera y mejor actor (Wagner Moura).
The Naked Gun (¿Y dónde está el policía?) fue la mejor comedia de la noche, mientras que Train Dreams se impuso como el film con la mejor fotografía.
Los Critics Choice Awards son vistos como uno de los mejores termómetros de lo que pasará el 15 de marzo en la noche de los Oscar 2026, aunque no siempre han coincidido en las categorías principales.
Lista completa de ganadores de los Critics Choice Awards 2026
CINE
Mejor película
One Battle After Another
Mejor actor
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Mejor actriz
Jessie Buckley – Hamnet
Mejor actor de reparto
Jacob Elordi – Frankenstein
Mejor actriz de reparto
Amy Madigan – Weapons
Mejor actor/actriz joven
Miles Caton – Sinners
Mejor director
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Mejor guión original
Ryan Coogler – Sinners
Mejor guión adaptado
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Mejor casting
Francine Maisler – Sinners
Mejor fotografía
Adolpho Veloso – Train Dreams
Mejor diseño de producción
Tamara Deverell, Shane Vieau – Frankenstein
Mejor edición
Stephen Mirrione – F1
Mejor diseño de vestuario
Kate Hawley – Frankenstein
Mejor peluquería y maquillaje
Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey – Frankenstein
Mejores efectos visuales
Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett – Avatar: Fire and Ash
Mejor stunts (actor de riesgo)
Wade Eastwood – Misión: Imposible – The Final Reckoning misión
Mejor película de animación
KPop Demon Hunters
Mejor comedia
The Naked Gun
Mejor película de lengua extranjera
O Agente Secreto (El agente secreto) (Brasil)
Mejor canción
Golden – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy – KPop Demon Hunter
Mejor banda sonora
Ludwig Göransson – Sinners
Mejor sonido
Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta, Gareth John – F1
Mejor telefilm
Bridget Jones: Mad About the Boy
TELEVISIÓN
Mejor serie de drama
The Pitt
Mejor actor de drama en una serie
Noah Wyle – The Pitt
Mejor actriz de drama en una serie
Rhea Seehorn – Pluribus
Mejor actor de reparto en una serie de drama
Tramell Tillman – Severance
Mejor actriz de reparto en una serie de drama
Katherine LaNasa – The Pitt
Mejor miniserie
Adolescence
Mejor Actor en una Miniserie o Película Hecha para Televisión
Stephen Graham – Adolescence
Mejor Actriz en una Miniserie o Película Hecha para Televisión
Sarah Snook – All Her Fault
Mejor Actor de Reparto en una Miniserie o Película Hecha para Televisión
Owen Cooper – Adolescence
Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie o Película Hecha para Televisión
Erin Doherty – Adolescence
Mejor serie de comedia
The Studio
Mejor Actor en una Serie de Comedia
Seth Rogen - The Studio
Mejor Actriz en una Serie de Comedia
Jean Smart – Hacks
Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia
Ike Barinholtz – The Studio
Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia
Janelle James – Abbott Elementary
Mejor serie extranjera
El juego del calamar (Corea del Sur)
Mejor serie animada
South Park
Mejor talk show
Jimmy Kimmel Live!
Mejor serie de variedades
Last Week Tonight with John Oliver
Mejor especial de comedia
SNL50 - The Anniversary Special