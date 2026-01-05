'One Battle After Another', 'Sinners' y 'Frankenstein' triunfan en los Critics Choice Awards 2026

One Battle After Another obtuvo el último domingo el galardón de mejor película en los premios Critics Choice Awards 2026, mientras que Sinners y el film de Guillemo del Toro Frankenstein se impusieron cada uno en cuatro de las categorías.

Timothée Chalamet se llevó el premio a mejor actor por Marty Supreme, mientras que el de mejor actriz fue para Jessie Buckley por Hamnet, con lo que se consolidan como favoritos para los Oscar de este año.

El premio a mejor actriz de reparto fue para Amy Madigan por su papel en la película Weapons.

Jacob Elordi (Frankenstein) dio la sorpresa al llevarse el premio de Sociedad Nacional de Críticos de Cine al imponerse en la categoría de mejor actor de reparto a estrellas como Benicio del Toro (One Battle After Another').

Más galardones en los Critics Choice Awards 2026

Frankenstein se llevó otros tres galardones en las categorías de diseño de producción, vestuario y maquillaje, mientras que Sinners, que llegaba con 17 nominaciones, igualó los cuatro galardones de la película de Guillermo del Toro con los de mejor guión original, mejor actor joven (Miles Caton), mejor reparto y mejor música.

O Agente Secreto se impuso en la categoría de mejor película extranjera con lo que se posiciona también como una de las grande favorita de la cita de los Oscar, donde compite para mejor película, mejor película extranjera y mejor actor (Wagner Moura).

The Naked Gun (¿Y dónde está el policía?) fue la mejor comedia de la noche, mientras que Train Dreams se impuso como el film con la mejor fotografía.

Los Critics Choice Awards son vistos como uno de los mejores termómetros de lo que pasará el 15 de marzo en la noche de los Oscar 2026, aunque no siempre han coincidido en las categorías principales.

Lista completa de ganadores de los Critics Choice Awards 2026

CINE

Mejor película

One Battle After Another



Mejor actor

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Mejor actriz

Jessie Buckley – Hamnet

Mejor actor de reparto

Jacob Elordi – Frankenstein

Mejor actriz de reparto

Amy Madigan – Weapons

Mejor actor/actriz joven

Miles Caton – Sinners

Mejor director

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Mejor guión original

Ryan Coogler – Sinners

Mejor guión adaptado

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Mejor casting

Francine Maisler – Sinners

Mejor fotografía

Adolpho Veloso – Train Dreams

Mejor diseño de producción

Tamara Deverell, Shane Vieau – Frankenstein

Mejor edición

Stephen Mirrione – F1

Mejor diseño de vestuario

Kate Hawley – Frankenstein

Mejor peluquería y maquillaje

Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey – Frankenstein

Mejores efectos visuales

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett – Avatar: Fire and Ash

Mejor stunts (actor de riesgo)

Wade Eastwood – Misión: Imposible – The Final Reckoning misión

Mejor película de animación

KPop Demon Hunters

Mejor comedia

The Naked Gun

Mejor película de lengua extranjera

O Agente Secreto (El agente secreto) (Brasil)

Mejor canción

Golden – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy – KPop Demon Hunter

Mejor banda sonora

Ludwig Göransson – Sinners

Mejor sonido

Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta, Gareth John – F1

Mejor telefilm

Bridget Jones: Mad About the Boy

TELEVISIÓN

Mejor serie de drama

The Pitt

Mejor actor de drama en una serie

Noah Wyle – The Pitt

Mejor actriz de drama en una serie

Rhea Seehorn – Pluribus

Mejor actor de reparto en una serie de drama

Tramell Tillman – Severance

Mejor actriz de reparto en una serie de drama

Katherine LaNasa – The Pitt

Mejor miniserie

Adolescence



Mejor Actor en una Miniserie o Película Hecha para Televisión

Stephen Graham – Adolescence

Mejor Actriz en una Miniserie o Película Hecha para Televisión

Sarah Snook – All Her Fault

Mejor Actor de Reparto en una Miniserie o Película Hecha para Televisión

Owen Cooper – Adolescence

Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie o Película Hecha para Televisión

Erin Doherty – Adolescence

Mejor serie de comedia

The Studio

Mejor Actor en una Serie de Comedia

Seth Rogen - The Studio

Mejor Actriz en una Serie de Comedia

Jean Smart – Hacks

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia

Ike Barinholtz – The Studio

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia

Janelle James – Abbott Elementary

Mejor serie extranjera

El juego del calamar (Corea del Sur)

Mejor serie animada

South Park

Mejor talk show

Jimmy Kimmel Live!

Mejor serie de variedades

Last Week Tonight with John Oliver

Mejor especial de comedia

SNL50 - The Anniversary Special