El recordado Alfalfa de 'Pequeños Traviesos' hizo un "voto de pobreza" y ahora vive aislado con su familia

Bug Hall, el actor que interpretó a Alfalfa en la película Pequeños Traviesos (Little Rascals), decidió abandonar Hollywood para hacer un "voto de pobreza" y vivir de manera aislada con su familia en una zona rural de Estados Unidos.

La exestrella infantil, cuyo nombre real es Brandon Rowan, dijo en una entrevista con The Daily Mail que actualmente reside con su esposa y sus hijos en un terreno de aproximadamente 32 hectáreas cerca del pueblo de Mountain View, en el estado de Arkansas.

Su plan familiar es mantenerse alejado de las grandes ciudades y construir una vivienda autosuficiente, equipada con su propia represa hidroeléctrica, además de sistemas independientes de electricidad y tubería.

Hall, actualmente de 40 años, está casado desde el 2017 con Jill de Groff, con quien tiene cuatro hijas y un hijo. Sus hijas mayores nacieron cuando la familia aún vivía en Los Ángeles. En 2020, el actor decidió dejar la industria del entretenimiento paras trasladarse por una temporada a Texas, luego a Michigan, después a Ohio y, finalmente, se estableció en Arkansas.

¿Por qué Bug Hall decidió alejarse de Hollywood?

Bug Hall explicó que su salida de Hollywood ocurrió luego de ser arrestado en junio de 2020, cuando visitaba a sus padres en Weatherford, Texas, y fue acusado de inhalar productos químicos enlatados. Según relató al medio británico, en ese momento llevaba 15 años sobrio, aunque reconoció haber tenido algunas recaídas que, según dijo, pasaron desapercibidas dentro de la industria del entretenimiento.

Tras ese episodio, dijo que comenzó a replantearse su forma de vida y concluyó que no quería seguir en un ambiente que describió como "marcado por la manipulación". En ese contexto, decidió alejarse de cualquier actividad que no considerara coherente con su nueva forma de pensar.

Ya no deseaba continuar trabajando en empleos que, desde su punto de vista, solo buscaban entretener o distraer a la gente. De hecho, en un video publicado en YouTube en abril de 2025, titulado Into the Unknown, explicó que ya no consideraba su carrera artística como algo compatible con su fe.

También relató que donó la mayoría de sus pertenencias materiales y la totalidad de sus ahorros como parte de su "voto de pobreza", con el objetivo de reducir al mínimo cualquier necesidad de ingresos económicos.

No descarta su regreso a los proyectos cinematográficos

Bug Hall explicó que, en caso de enfrentar una necesidad financiera, estaría dispuesto a realizar trabajos ocasionales por dinero, pues aseguró que su familia vive con lo esencial.

Además, dijo que está criando a sus hijos bajo principios que él mismo define como "extremismo católico" y que, de común acuerdo con su esposa, optaron por educarlos en casa al considerar que la enseñanza en una escuela tradicional es "absurda".

El actor también contó que su madre, Twila, su padrastro, Mark, y su hermano Gemini con su familia, se mudaron igualmente a una zona rural cercana al lugar donde se quedará a vivir.