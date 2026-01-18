Muere Roger Allers, codirector de 'El rey león' y referente de la animación de Disney, a los 76 años

El cineasta, nominado al Oscar, fue una figura clave del Renacimiento Disney y participó en clásicos como Aladdín, La bella y la bestia y La sirenita.

El cine animado está de luto. Roger Allers, director y guionista estadounidense nominado al Oscar y reconocido mundialmente por codirigir El rey león (1994), falleció el sábado 17 de enero a los 76 años.

Según confirmó un portavoz de Disney Animation a The Hollywood Reporter, Allers murió de manera repentina en su casa de Santa Mónica, California, tras una breve enfermedad.

Hollywood rinde homenaje a Roger Allers

El productor Dave Bossert confirmó la noticia a través de Facebook este domingo. “Estoy profundamente triste por la noticia de que nuestro amigo Roger Allers ha emprendido su próximo viaje. Estábamos intercambiando correos electrónicos la semana pasada mientras él viajaba por Egipto, lo que hace que esta pérdida se sienta aún más irreal”, escribió.

Por su parte, Bob Iger, director ejecutivo de Disney, lamentó su fallecimiento en un comunicado publicado en Instagram: “Roger Allers fue un visionario creativo cuyas contribuciones a Disney vivirán por generaciones. Entendía el poder de una gran historia: cómo personajes inolvidables, emoción y música pueden unirse para crear algo atemporal. Su trabajo definió una era de la animación que sigue inspirando al público en todo el mundo”.

¿Quién fue Roger Allers?

Roger Allers nació el 29 de junio de 1949 en Rye, Nueva York. Desde muy joven desarrolló una pasión por la animación y más adelante se graduó en Bellas Artes en la Universidad Estatal de Arizona.

Su debut como director llegó con El rey león (1994), que codirigió junto a Rob Minkoff. La película fue un fenómeno global: recaudó cerca de 979 millones de dólares en su estreno y se convirtió en la cinta más taquillera de su año. Además, adaptó el guion del musical de Broadway homónimo junto a Irene Mecchi, trabajo que le valió una nominación al premio Tony en 1998.

Antes de ese éxito, Allers participó en varios títulos emblemáticos del estudio, como La sirenita (1989), La bella y la bestia (1991) y Aladdín (1992). También colaboró en el desarrollo de Tron (1982), pionera en el uso extensivo de imágenes generadas por computadora.

Su proyecto más personal fue El profeta (2014), adaptación animada de la obra de Kahlil Gibran, que escribió y dirigió. Asimismo, recibió una nominación al Oscar por el cortometraje animado The Little Matchgirl (2006).

