Perry Bamonte, integrante de The Cure, falleció a los 65 años: "Será recordado con gran cariño"

Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure, falleció a los 65 años. La noticia fue confirmada por la banda a través de un comunicado publicado en su sitio web oficial.

"Con enorme tristeza confirmamos el fallecimiento de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte, quien murió en su hogar durante la Navidad tras una breve enfermedad", se lee en el escrito.

'Teddy', como lo conocían sus compañeros, fue descrito como una persona callada, pero con un gran potencial creativo dentro de la banda.

"Callado, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo, 'Teddy' fue una persona de gran calidez humana y una parte vital de la historia de The Cure", precisaron.

Por último, la banda expresó que sus pensamientos y condolencias están con su familia: "Será recordado con gran cariño".

¿Quién fue Perry Bamonte?

Nacido como Perry Archangelo Bamonte en Londres el 3 de septiembre de 1960, se vinculó con The Cure en 1984 gracias a su hermano menor, quien trabajaba como mánager de giras del grupo. En un inicio, se desempeñó como técnico de guitarras.

En 1990 fue promovido a miembro de tiempo completo de la banda. Durante esa etapa, tocó guitarra, bajo y teclados en álbumes como Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, Acoustic Hits y The Cure. Además, participó en más de 400 conciertos a lo largo de 14 años.

Tras dejar The Cure en 2005, Bamonte se integró al proyecto Love Amongst Ruin, junto a exintegrantes de Placebo y de la banda de Julian Cope. En 2019 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de The Cure.

En 2022 regresó a la agrupación y realizó otros 90 conciertos. De acuerdo con el comunicado difundido por la banda, estas presentaciones incluyeron algunas de las más destacadas de su trayectoria y culminaron con el concierto Show of a Lost World, realizado en Londres el 1 de noviembre de 2024.

Comunicado de The Cure confirmando el fallecimiento de Perry Bamonte.Fuente: The Cure