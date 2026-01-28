"No existe posibilidad de reconciliación": Rob Schneider y su esposa Patricia inician proceso de divorcio

Rob Schneider y su esposa, la productora de televisión Patricia Azarcoya, decidieron poner fin a su matrimonio, luego de que ella solicitara oficialmente el divorcio, según confirmó el portal TMZ.

De acuerdo con documentos obtenidos por el citado medio, la mexicana acudió el mes pasado a un tribunal en el estado de Arizona para iniciar el proceso legal, tras 15 años de matrimonio con el actor.

La pareja tiene dos hijas, Miranda Scarlett, de 13 años, y Madeline Robbie, de 10. En la solicitud de divorcio, Patricia indicó que el matrimonio se encuentra "irremediablemente roto" y que "no existe posibilidad de reconciliación".

Asimismo, señaló que ambas partes se encuentran actualmente negociando temas relacionados con la custodia legal, el tiempo de crianza y la manutención de sus hijas, a fin de formalizar un acuerdo por escrito.

Más detalles del proceso de divorcio entre Rob Schneider y Patricia Azarcoya

Rob Schneider, protagonista de Gigoló por accidente, Animal y Este cuerpo no es mío, contrajo matrimonio con la productora mexicana Patricia Azarcoya el 23 de abril de 2011 en una íntima ceremonia en Beverly Hills, California. Sin embargo, en los últimos años, ambos residían en Arizona.

El medio de espectáculos mexicano TV y Novelas dijo tener la exclusiva sobre la presentación de los papeles de divorcio.

"El pasado, 8 de diciembre de 2025, se inició formalmente un proceso de disolución matrimonial en el tribunal de familia del noreste de Arizona, dentro del condado de Maricopa, bajo el número de caso, FC2025-054085, en el que figuran Patricia Schneider como peticionaria y Robert Schneider como demandado", indica el portal.



De concretarse este proceso, sería el tercer divorcio de Schneider, quien también es padre de la cantante Elle King, fruto de uno de su matrimonio con la actriz London King.

