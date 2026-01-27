De exterminar demogorgones a enfrentar un hongo mutante: Joe Keery protagoniza 'Alerta Extinción'

El actor Joe Keery, famoso por su papel de Steve Harrington en la serie Stranger Things, llega al cine como parte del elenco principal de Alerta Extinción (Cold Storage), un thriller de ciencia ficción que lo reúne con Liam Neeson. La producción cuenta también con la participación de Georgina Campbell, actriz británica ganadora del BAFTA.

Alerta Extinción presenta una historia ambientada en una instalación gubernamental construida sobre una antigua base militar. Allí trabajan Teacake y Naomi, dos jóvenes empleados cuya jornada nocturna se ve alterada cuando un hongo mutante altamente contagioso se libera de su confinamiento.

La propagación del microorganismo obliga a los protagonistas a buscar ayuda de Robert Quinn, un exagente especializado en bioterrorismo. Juntos intentan contener la amenaza antes de que se convierta en un riesgo de alcance global.

Fuente: Imagem Films

¿Cuando se estrena Alerta Extinción?

El elenco de Alerta Extinción se complementa con otras figuras de renombre como Vanessa Redgrave, Gavin Spokes y Lesley Manville.

La dirección de la película está a cargo de Jonny Campbell, mientras que el guion fue escrito por David Koepp, conocido por su trabajo en producciones como Jurassic Park, Misión Imposible y Spider-Man.

"Gavin y David habían visto Drácula y les gustó el tono de horror, comedia y gore que habíamos creado allí", comenta Campbell. "Alerta Extinción tiene una irreverencia en la misma línea. Además, posee una atmósfera y un estilo que me resultaron increíblemente gratificantes. Todos buscan hacer algo único, pero en este caso, realmente creo que lo logramos. Siempre me ha atraído lo impredecible, y lo que hemos conseguido tiene una diversión genuina que surge de forma orgánica".

Alerta Extinción se estrenará en los cines peruanos el 5 de febrero y será distribuida a nivel nacional por Imagem Films.